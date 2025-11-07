Bước từ phòng tắm ra, căn nhà không còn mái, tường đổ sập

Sáng 7-11, khi các lực lượng, người dân tỉnh Gia Lai trở về nhà, xuống đường dọn dẹp tàn dư sau cơn cuồng nộ của bão số 13. Có những người con ở xa, vì lo cho ba mẹ, nóng ruột với cảnh quê nhà bị bão tàn phá cũng vội vã đón xe về thăm.
Trên chuyến xe Đà Nẵng – Quy Nhơn, vợ chồng anh Đoàn Minh Tịnh (ngụ xã Bình Sơn, Quảng Ngãi) bước lên xe khi trời mới mờ sáng. Đôi vợ chồng trẻ nôn nao, mong xe nhanh tới. Đôi mắt mọng nước như chực chờ trào ra vì thương xót quê nhà. Quê vợ anh Tịnh ở xã Phù Cát (Gia Lai) vừa bị bão quét qua thiệt hại nặng nề, người thân đang dọn dẹp tàn dư sau bão.
Anh Tịnh kể, đêm qua gọi về cho ba vợ ở xã Phù Cát, qua điện thoại thấy gió quật mạnh, rít từng cơn, âm thanh nghe rất đáng sợ. Ba vợ và em trai sợ hãi, nấp trong phòng tắm, chờ bão tan mới dám ra ngoài.
“Lúc ông bước ra, căn nhà đã không còn mái nữa, tường cũng ngã sập. Nhà hàng xóm cũng vậy, nhà nào cũng bay mái, sập đổ, không chịu nổi sức công phá của bão”, anh Tịnh giọng nghẹn lại.
Theo anh, những nhà cấp 4 ở quê hầu như không còn nguyên vẹn. "10 nhà đến chín nhà sập, tốc mái rồi anh ạ. Tổn thất không đong đếm hết", anh kể sự tàn phá kinh khủng của bão số 13.
Suốt đêm nóng ruột, lòng bồn chồn chờ trời sáng. Cả hai vợ chồng quyết định xin nghỉ việc mấy hôm, gửi con cho hàng xóm để tức tốc đón xe về xem tình hình, phụ giúp người thân dọn dẹp.
Cả chuyến đi, chiếc điện thoại không rời khỏi tay, anh Tịnh liên tục gọi hỏi những người thân ở quê, nhưng lâu lắm mới có người bắt máy. Hầu hết cuộc gọi đều không có người bắt máy, hoặc không liên lạc được.
“Cúp điện từ đêm qua, chắc bà con chống bão đã hết pin”, anh Tịnh nói.
Sáng 7-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do bão số 13.
Thiệt hại về người, có một người chết (bà NTG, 60 tuổi, phường An Nhơn do sập mái nhà phía sau), hai người bị thương ở phường Quy Nhơn và phường An Nhơn.
Về nhà, có 45 ngôi nhà sập, 2.412 ngôi nhà tốc mái, một thuyền bị chìm; 3 điểm giao thông bị sạt lở (xã An Vinh).
Cụ thể, tại phường Hoài Nhơn Bắc, nước biển dâng làm ngập hơn 3.000 hộ dân ven biển; chiều sâu ngập từ 10 cm đến 40 cm; có nơi ngập từ 50 cm đến 80 cm. Hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị hư hại; nhiều gia súc, gia cầm bị chết. Nhiều trụ điện, cây xanh đổ ngã; pano, bảng hiệu, cửa kính hư hỏng nặng. Trên toàn tỉnh bị mất điện trên diện rộng; liên lạc bị chia cắt...