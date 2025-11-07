Bước từ phòng tắm ra, căn nhà không còn mái, tường đổ sập 07/11/2025 09:53

(PLO)- Nghe tin quê nhà bị bão số 13 tàn phá, đôi vợ chồng trẻ vội đón xe về phụ giúp người thân dọn dẹp.

Sáng 7-11, khi các lực lượng, người dân tỉnh Gia Lai trở về nhà, xuống đường dọn dẹp tàn dư sau cơn cuồng nộ của bão số 13. Có những người con ở xa, vì lo cho ba mẹ, nóng ruột với cảnh quê nhà bị bão tàn phá cũng vội vã đón xe về thăm.

Trên chuyến xe Đà Nẵng – Quy Nhơn, vợ chồng anh Đoàn Minh Tịnh (ngụ xã Bình Sơn, Quảng Ngãi) bước lên xe khi trời mới mờ sáng. Đôi vợ chồng trẻ nôn nao, mong xe nhanh tới. Đôi mắt mọng nước như chực chờ trào ra vì thương xót quê nhà. Quê vợ anh Tịnh ở xã Phù Cát (Gia Lai) vừa bị bão quét qua thiệt hại nặng nề, người thân đang dọn dẹp tàn dư sau bão.

Vợ chồng anh Tịnh nóng ruột, trông xe về đến nhà nhanh để cùng khắc phục hậu quả của bão số 13. Ảnh: TN

Anh Tịnh kể, đêm qua gọi về cho ba vợ ở xã Phù Cát, qua điện thoại thấy gió quật mạnh, rít từng cơn, âm thanh nghe rất đáng sợ. Ba vợ và em trai sợ hãi, nấp trong phòng tắm, chờ bão tan mới dám ra ngoài.

“Lúc ông bước ra, căn nhà đã không còn mái nữa, tường cũng ngã sập. Nhà hàng xóm cũng vậy, nhà nào cũng bay mái, sập đổ, không chịu nổi sức công phá của bão”, anh Tịnh giọng nghẹn lại.

Theo anh, những nhà cấp 4 ở quê hầu như không còn nguyên vẹn. "10 nhà đến chín nhà sập, tốc mái rồi anh ạ. Tổn thất không đong đếm hết", anh kể sự tàn phá kinh khủng của bão số 13.

Suốt đêm nóng ruột, lòng bồn chồn chờ trời sáng. Cả hai vợ chồng quyết định xin nghỉ việc mấy hôm, gửi con cho hàng xóm để tức tốc đón xe về xem tình hình, phụ giúp người thân dọn dẹp.

Bão số 13 tàn phá nhiều công trình, nhà dân ở Gia Lai. Ảnh: LK

Cả chuyến đi, chiếc điện thoại không rời khỏi tay, anh Tịnh liên tục gọi hỏi những người thân ở quê, nhưng lâu lắm mới có người bắt máy. Hầu hết cuộc gọi đều không có người bắt máy, hoặc không liên lạc được.

“Cúp điện từ đêm qua, chắc bà con chống bão đã hết pin”, anh Tịnh nói.