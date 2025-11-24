Người dân bức xúc vì tin giả 'sập nhà cao tầng, hàng chục người chết tại Hòa Thịnh' 24/11/2025 10:27

(PLO)- Người dân tại xã Hoà Thịnh bức xúc với thông tin giả "sập nhà cao tầng, khiến hàng chục người chết ở xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk" lan truyền trên mạng vài ngày qua.

Ngày 24-11, PLO tiếp tục đến xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk làm rõ thông tin sập nhà cao tầng khiến hàng chục người chết được lan truyền trên mạng. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện video một phụ nữ nói về cảnh người chết la liệt tại xã Hòa Thịnh, Hòa Mỹ… do lũ.

Các đoàn xe cứu trợ tiến vào xã Hòa Thịnh. Ảnh: T.T

Ngoài ra, có tài khoản còn viết: “Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Hòa Đồng, nếu anh chị không còn liên lạc được với gia đình mình thì hãy về nhà ngay nhé”.

Các video, bài viết phao tin thất thiệt trên mạng về sự tang thương do lũ lụt đã gây xôn xao, hoang mang dư luận, đặc biệt là những người ở xã Hòa Thịnh.

Nhiều người dân tại đây cho biết, họ rất bức xúc vì lời đồn ác ý, gây hoang mang cho bà con gần xa những ngày qua.

Không có căn nhà cao tầng nào tại xã Hòa Thịnh bị sập như lời đồn trên mạng. Ảnh: T.T

“Tin đồn sập nhà cao tầng nhiều người chết, rồi tin hàng trăm người chết ở Hòa Thịnh đã khiến bà con rất hoang mang, đặc biệt là những người đi làm xa”, anh Phạm Thanh Bình, thôn Mỹ Xuân 1, xã Hòa Thịnh, bức xúc.

Theo anh Bình, những ngày lũ, toàn xã mất điện, không có sóng điện thoại, nhiều khu vực bị cô lập. Vì vậy, nhiều người ở xa không liên lạc được với người thân nên rất lo lắng.

Đến khi thấy video phao tin giả sập nhà tầng, hàng trăm người chết ở Hòa Thịnh, rất nhiều người đang làm ăn ở xa phải tức tốc quay về. Người chạy xe máy, người đi xe khách… ai nấy đều mong sớm về quê vì quá lo lắng. Ngay cả những người ở trong xã Hòa Thịnh cũng hoang mang vì lúc đó đang bị cô lập, chưa rõ thực hư.

Video người dân bức xúc vì tin đồn thất thiệt

Đến khi nước rút, anh Bình cùng mọi người chạy đi quan sát, nhưng không phát hiện bất cứ căn nhà cao tầng sập như lời đồn. Vì vậy, anh Bình khẳng định khu vực trong xã Hòa Thịnh không có nhà nghỉ nào, cũng chẳng có nhà cao tầng bị sập.

“Anh đi hết cả xã cũng chẳng có căn nhà cao tầng nào bị sập. Không biết họ nghe kiểu gì mà tung lời đồn ác ý, làm biết bao người hoang mang”, anh Bình nói.

Tiếp tục hỏi dò những người dân dọc đường, bà con cho biết khi nghe tin có nhà cao tầng bị sập, nhiều người bán tín bán nghi, đồn đoán đó là căn nhà cao tầng mới xây, khu vực gần cầu bến củi (gần chợ xã Hòa Thịnh). Tuy nhiên, khi đến xem, bà con thở phào vì khu vực quanh cầu bến củi không có căn nhà sập như lời đồn.

Các nhà cao tầng quanh chợ Hòa Thịnh vẫn nguyên vẹn. Ảnh: T.T

Theo ghi nhận của PLO, quanh khu vực cầu bến củi có nhiều nhà cao tầng, trong đó, có một số căn gần sông. Tuy nhiên, tất cả các căn nhà nơi đây không có căn nào sập.

Chị Trần Thị Mỹ Dung, chủ một căn nhà cao tầng sát cầu bến củi, nói khi nghe lời đồn thất thiệt trên mạng về việc nhà cao tầng sập, chị rất hoang mang. Tuy nhiên, khi tìm hiểu, quan sát hết cả khu vực, chị Dung mới thở phào vì đó là tin giả.

“Lúc mới nghe tin có nhà cao tầng sập gần cầu bến củi, tôi cũng như gia đình rất hoang mang. Tuy nhiên, khi tìm hiểu thực tế, chúng tôi không thấy căn nhà cao tầng nào sập, không có vụ nào chết nhiều người một chỗ như video trên mạng”, chị Dung nói.

Bà Dương Thị Kim Nguyệt (42 tuổi, ngụ xã Hòa Thịnh), cho biết vợ chồng bà mới xây căn nhà cao tầng gần cầu bến củi. Bà không biết ai tung ra tin đồn, nhưng đã có người đến hỏi thăm tin tức tại nhà bà.

“Không biết ai tung ra tin đồn. Tuy nhiên, nhà tôi không sập, xung quanh đây cũng chẳng có nhà cao tầng nào sập cả. Tin đồn thất thiệt không chỉ khiến chúng tôi mà những người ở xa hoang mang, lo lắng”, bà Nguyệt nói.

Công an làm việc với người phao tin thất thiệt. Ảnh: C.A

Bà Võ Thị Linh San, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Hòa Thịnh, cho biết lũ lụt đã gây thiệt hại quá lớn đối với địa phương, bà con gần như mất sạch tài sản.

Về thông tin thất thiệt trên mạng, bà San cho biết công an xã đã xác minh trực tiếp tại địa bàn. Đồng thời, bà đã trực tiếp chụp, quay lại video khu vực gần cầu bến củi để cung cấp cho công an và phản bác tin đồn thất thiệt trên mạng.

Ông Lê Chí Hoại, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh, cho biết địa bàn xã đã ghi nhận 23 người chết do lũ. Hiện nước đã rút, không còn thôn nào bị cô lập, địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại và triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân.