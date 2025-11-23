Công an làm việc với người phụ nữ phao tin 'sập nhà lầu, hàng chục người chết' 23/11/2025 18:46

(PLO)- Làm việc với công an tỉnh Đắk Lắk, người phụ nữ khai rằng đoạn video do người khác quay lén rồi đăng lên mạng xã hội. Bà không lường trước được mức độ ảnh hưởng của thông tin.

Ngày 23-11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm việc với bà NTNV (ngụ thôn Tân Yên, xã Ea Ly, tỉnh Đắk Lắk).

Bà V tại cơ quan công an. Ảnh:M.M

Bà V là người xuất hiện trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền video, có nội dung “sập nhà nghỉ cao tầng, trong vùng lũ khiến hàng chục người chết”.

Tại công an, bà V khai, đoạn video do người khác quay lén rồi đăng lên mạng xã hội. Vì vậy, bà không lường trước được mức độ ảnh hưởng của thông tin.

Hiện, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý những người liên quan.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk những ngày gần đây, đơn vị đã phát hiện, xử lý 52 tài khoản Facebook, TikTok…đăng tải thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật về thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn.

Công an đã triệu tập, răn đe và yêu cầu cam kết không tái phạm đối với 17 trường hợp; xử phạt hành chính 5 trường hợp với tổng số tiền 37,5 triệu đồng; đồng thời yêu cầu 30 tài khoản gỡ bỏ nội dung vi phạm.