Chủ tịch xã Hòa Thịnh: Không có căn nhà cao tầng sập, hàng trăm người chết như tin đồn 22/11/2025 21:12

(PLO)- Lãnh đạo UBND xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đến nay ghi nhận 23 người chết do mưa lũ.

Tối 22-11, trao đổi với PLO, ông Lê Chí Hoại, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đến thời điểm này, địa phương ghi nhận có 23 người tử vong, một người mất tích do lũ lụt.

Người dân xã Hòa Thịnh kể lại những ngày cô lập trong lũ. Ảnh: T.T

Ông Hoại khẳng định các thông tin “sập nhà cao tầng, chết nhiều người”, “hàng trăm người chết” do lũ tại xã Hòa Thịnh, lan truyền trên mạng là hoàn toàn bịa đặt, sai sự thật, làm hoang mang dư luận.

“Tôi khẳng định không có căn nhà cao tầng nào sập, làm chết nhiều người ở Hòa Thịnh. Chúng tôi đang thống kê thiệt hại. Đến thời điểm này ghi nhận có 23 người tử vong” - ông Hoại nói.

Bà con tập trung nhận hàng cứu trợ. Ảnh: T.T

Liên quan vụ việc, lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk, xác nhận các thông tin liên quan số người tử vong do lũ tại xã Hòa Thịnh được lan truyền trên mạng xã hội là bịa đặt. Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ xác minh, xử lý những người đưa tin sai sự thật.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều video, chia sẻ thông tin có hàng trăm người chết tại xã Hòa Thịnh do mưa lũ. Các video này nhanh chóng được chia sẻ, bình luận, gây xôn xao, hoang mang dư luận.