1 tổ phó an ninh thôn dũng cảm cứu người trong lũ dữ 22/11/2025 19:03

(PLO)- Phát hiện người dân chới với trong dòng lũ, anh Nguyễn Tấn Điệp, Tổ phó Tổ An ninh trật tự thôn ở Gia Lai đã dũng cảm, mưu trí cứu người trong dòng lũ xiết.

Ngày 22-11, Trung tá Nguyễn Văn Duy, Phó trưởng Công an xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai, cho biết lãnh đạo đơn vị đã báo cáo Thường trực Đảng ủy, chính quyền địa phương, đề nghị khen thưởng đối với anh Nguyễn Tấn Điệp - Tổ phó Tổ An ninh trật tự thôn Dương Thiện đã dũng cảm, mưu trí cứu người trong mưa lũ.

Clip ghi lại lúc anh Nguyễn Tấn Điệp cứu sống người bị nạn.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 20-11, anh Đặng Thanh Trọng (30 tuổi, ở xóm 15, thôn Dương Thiện, xã Tuy Phước Đông) cùng ba người khác chèo xuồng qua vùng ngập không may bị nước chảy xiết, nhấn chìm.

Lúc này, ba người đi cùng biết bơi, đã kịp bơi vào bờ. Riêng anh Trọng không biết bơi, chới với trôi giữa dòng nước lũ.

Phát hiện sự việc, anh Nguyễn Tấn Điệp kêu gọi nhiều người khác cùng tham gia ứng cứu, đưa nạn nhân vào bờ trong tình trạng bất tỉnh. Anh Điệp đã nhanh trí, thực hiện sơ cấp cứu ban đầu và chuyển nạn nhân đến trụ sở ban nhân dân thôn để chăm sóc, theo dõi.

Đến 16 giờ cùng ngày, anh Đặng Thanh Trọng đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định và được tổ an ninh trật tự đưa về nhà an toàn.