Nóng lòng về với rốn lũ Hòa Thịnh giữa dòng xe kẹt cứng hơn 30 km 22/11/2025 20:21

(PLO)- Những người mắc kẹt giữa dòng xe cộ ùn tắc hơn 30 km đang nóng lòng ngóng về quê nhà ở rốn lũ Hòa Thịnh.

Ba ngày nằm trên xe khách giữa hàng ngàn ô tô ùn ứ kéo dài hơn 30 km, lòng ông Lương Ngọc Minh, quê Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk như lửa đốt.

Bất lực giữa hàng ngàn ô tô bị tê liệt trên quốc lộ 1

Ông Minh kể mình đang đi làm thuê ở TP.HCM. Ngày 19-11, trận lũ dữ đổ về mà xã Hòa Thịnh quê ông là rốn lũ, ngập sâu quá mái nhà. Ông Minh tức tốc mua vé xe khách để trở về nhà.

Ông Lương Ngọc Minh nóng lòng ngóng về quê nhà bị lũ dữ.

Tuy nhiên, ông Minh giờ chỉ biết nóng lòng ngóng về quê nhà cách đó chừng vài chục km. Chiếc xe khách của ông lọt thỏm giữa hàng ngàn ô tô đang ùn ứ trước hầm đèo Cổ Mã ở xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa do mưa lũ.

“Nhiều ngày qua không còn liên lạc được với vợ con ở nhà, lòng tôi như lửa đốt. Nhưng giờ tiền bạc cũng không có chỉ biết ngóng chờ thông xe”- ông Minh buồn bã nói.

Cùng tình cảnh như ông Minh, nhiều người đàn ông khác trên chuyến xe từ TP.HCM về Tuy Hòa cũng thấp thỏm đứng ngồi không yên. Nhiều người đã không chờ đợi được đã đi bộ hoặc thuê xe ôm để về nhà khi thông tin về lũ làm hàng ngàn căn nhà ở quê Phú Yên cũ bị ngập tới nóc và nhiều người chết.

Ông Điền, nhà ở xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk nói mặc dù khu vực xã Tuy An Nam ít bị thiệt hại do lũ nhưng cũng rất nóng lòng nhưng lực bất tòng tâm. “Tôi mà đi được cũng đã đi bộ về rồi. Thông tin lũ khiến nhiều người chết khiến tôi rất lo cho gia đình đang ở quê”- ông Điền nói và chỉ xuống đôi nạng.

Những người đàn ông quê Phú Yên cũ rất muốn về nhà nhưng bất lực.

Anh Tra, tài xế chạy chuyến xe từ TP.HCM về Tuy Hòa, nói khi xuất bến, xe đầy khách. Chiếc xe chở những người đàn ông đang nóng lòng lo cho người thân đang chống chọi với lũ dữ về đến địa phận xã Đại Lãnh bắt đầu bị kẹt từ ngày 20-11.

Tài xế này nói qua đến ngày thứ ba nằm một chỗ thì trên xe chỉ còn 10 hành khách. Anh Tra cũng như hàng ngàn tài xế khác ngồi xem tin tức về mưa lũ, kẹt xe để giết thời gian, chờ thông xe.

Khẩn trương điều tiết, giải tỏa ùn tắc

Theo ghi nhận của PV, chiều 22-11, dòng xe kẹt từ phía nam hầm Cổ Mã đã kéo dài hơn 30 km đến xã Vạn Ninh. Các phương tiện bị mắc kẹt chủ yếu là xe tải, xe containet và xe khách.

Hàng ngàn phương tiện bị kẹt đã kéo dài hơn 30 km.

Chỉ huy Trạm CSGT Ninh Hòa Phòng CSGT Khánh Hòa, cho biết kẹt xe bắt đầu từ tối 19-11 do mưa lũ làm sạt lở một số điểm ở đèo Cổ Mã và đèo Cả. Sau đó, phía bắc đèo Cả thuộc địa phận tỉnh Đắk Lắk ngập nặng, quốc lộ 1 bị hư hỏng nên phải tạm đóng đường.

Sau nhiều ngày không thể lưu thông nên dòng xe đổ về ngày càng kéo dài. Đến 17 giờ ngày 21-11, lũ tạm rút nên CSGT đã điều tiết xe di chuyển từ từ qua hầm, giải phóng được khoảng 500 phương tiện. Tuy nhiên, sau đó tiếp tục phải đóng đường do phía bắc đèo Cả nước vẫn còn sâu, lượng xe phải điều tiết quá tải.

Nhằm giảm áp lực cho nút giao Vạn Giã, Cục CSGT phối hợp CSGT Khánh Hòa, CSGT Lâm Đồng điều tiết các phương tiện di chuyển ra phía bắc từ đường bộ cao tốc ra quốc lộ 1 tại nút giao cao tốc Vĩnh Hảo ¬- Phan Thiết; nút giao cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo; nút giao cao tốc Nha Trang - Cam Lâm; nút giao cao tốc Vân Phong - Nha Trang.

Từ chiều 22-11, các phương tiện bắt đầu được điều tiết từng đợt nhỏ. Trạm CSGT Ninh Hòa đang huy động 100% quân số để điều tiết giao thông, giải tỏa ùn tắc. Đồng thời, hỗ trợ 1.000 suất cơm cho các tài xế bị mắc kẹt trên đường.

Trạm CSGT Ninh Hòa điều tiết phương tiện qua hầm Cổ Mã chiều 22-11.

UBND xã Đại Lãnh hỗ trợ thực phẩm, nước uống các tài xế, hành khách bị mắc kẹt. Một số người dân cũng nấu cơm mang ra tiếp tế cho tài xế.

Anh Nguyễn Duy Thái (ngụ xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) đội mưa đi hỗ trợ cơm cho các tài xế bị mắc kẹt. Anh Thái nói khi thấy xe bị ùn tắc dài ngày, anh đã bỏ tiền túi mua cơm hỗ trợ cho các tài xế. "Mỗi ngày tôi mua 50-100 hộp cơm rồi dùng xe máy chạy dọc tuyến hỏi có ai cần cơm thì phát cho họ"- anh Thái cười kể.