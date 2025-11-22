Quốc lộ 1 qua Khánh Hòa tê liệt suốt 3 ngày: Tài xế kiệt sức, hàng hoá nguy cơ hư hỏng 22/11/2025 18:54

(PLO)- Hàng ngàn phương tiện ùn ứ trên quốc lộ 1, kéo dài hơn 30 km từ hầm đèo Cổ Mã, thuộc xã Đại Lãnh đến xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Đã 3 ngày, hàng ngàn xe tải, xe khách, xe container ùn ứ trên quốc lộ 1, kéo dài hơn 30 km từ hầm đèo Cổ Mã thuộc xã Đại Lãnh đến xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, theo hướng Bắc- Nam.

Mặc dù lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đã căng mình điều tiết, phân luồng, tuy nhiên, phía bắc đèo Cả thuộc địa phận tỉnh Đắk Lắk vẫn còn ngập sâu nên các phương tiện di chuyển khó khăn.

Chỉ huy Trạm Cảnh sát giao thông Ninh Hòa, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, tình trạng ùn ứ xe kéo dài từ ngày 19-11 đến nay, khi đèo Cổ Mã và đèo Cả gặp sự cố do mưa lũ.