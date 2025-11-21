Khánh Hoà: Nhiều khu vực tiếp tục ngập sâu, người già, trẻ nhỏ được ưu tiên sơ tán trước 21/11/2025 18:04

(PLO)- Nhiều khu vực tại Khánh Hòa ngập sâu sau mưa lớn. Người già, trẻ nhỏ được lực lượng cứu hộ sơ tán khẩn cấp, các khu tạm trú được chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm để đảm bảo an toàn.

Ngày 21-11, nhiều khu vực tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà tiếp tục ngập sâu sau nhiều giờ mưa lớn. Dòng nước chảy xiết khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

VIDEO: Hàng ngàn người dân chạy lũ cả ngày lẫn đêm tại Khánh Hoà.

Trước tình hình này, lực lượng chức năng liên tục phát loa khẩn, kêu gọi người dân ở các khu vực trũng thấp nhanh chóng thu dọn đồ đạc và di dời lên các điểm cao để đảm bảo an toàn.

Khánh Hòa: Người già, trẻ nhỏ chạy lũ

Công an, quân đội, dân quân tự vệ và lực lượng cứu hộ đã triển khai nhiều mũi tiếp cận, sử dụng cano, thuyền và các phương tiện chuyên dụng đưa người dân ra khỏi những điểm đang bị cô lập. Người già, trẻ nhỏ và người bệnh được ưu tiên sơ tán trước, di chuyển đến các trung tâm tránh trú bão do thành phố bố trí.

Song song đó, tại các trường học, nhà văn hóa và một số khu vực cao ráo, chính quyền địa phương nhanh chóng thiết lập các khu sơ tán tạm thời, trang bị đầy đủ nhu yếu phẩm, chăn màn, nước sạch và lực lượng y tế túc trực để hỗ trợ người dân.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức di dời người dân tại nhiều khu vực bị ngập sâu.

Lực lượng cứu hộ túc trực liên tục, phát loa, sử dụng xe chuyên dụng vận động người dân rời khỏi nơi có nguy cơ nước lũ dâng cao. Cano, thuyền và xe tải cũng được huy động để vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến các khu vực bị chia cắt. Nhiều trường hợp người bệnh, người già và trẻ nhỏ được chuyển đến các cơ sở y tế an toàn.

Các tổ công tác đã đến từng nhà, hỗ trợ người dân lên tầng cao đối với những ngôi nhà 2-3 tầng hoặc di dời sang khu vực an toàn hơn đối với những hộ chỉ có nhà một tầng. Dự kiến chiều tối nay, một số hồ chứa sẽ xả lũ, vì vậy việc sơ tán được triển khai khẩn trương nhằm bảo đảm an toàn trước diễn biến phức tạp của thời tiết.