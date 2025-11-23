Lâm Đồng có 186 điểm sạt lở khiến giao thông nhiều khu vực bị chia cắt 23/11/2025 19:10

(PLO)- Ngoài các điểm sạt lở ảnh hưởng giao thông, tình hình sạt lở đất cũng đang uy hiếp trực tiếp đến tính mạng và tài sản người dân.

Chiều 23-11, UBND tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn từ ngày 17-11 đến chiều 23-11. Con số thiệt hại ước tính sơ bộ đã lên tới gần 1.100 tỷ đồng với hàng loạt tuyến huyết mạch bị "xé toạc" bởi sạt lở.

Điểm sạt lở trên Quốc lộ 27C nối Lâm Đồng-Khánh Hòa.

Theo báo cáo, toàn tỉnh ghi nhận trên 186 điểm sạt lở, khiến giao thông tại nhiều khu vực bị tê liệt, chia cắt hoàn toàn. Đặc biệt cửa ngõ ra vào Đà Lạt cũ đang đối mặt với nguy cơ mất an toàn giao thông do nhiều tuyến đèo bị chia cắt.

Tại đèo Prenn, ngoài điểm sạt lở taluy âm làm sụt lún 1/2 nền đường xảy ra ngày 17-11, cơ quan chức năng vừa phát hiện thêm 2 điểm nứt mặt đường mới. Những vết nứt này được cảnh báo có nguy cơ sạt lở rất cao trong thời gian tới. Quốc lộ 28 (khu vực Đèo 52, xã Quảng Sơn) cũng xuất hiện vết nứt dài 70m…

Cơ giới khắc phục một điểm sạt lở.

Không chỉ đường giao thông, sạt lở đất đang uy hiếp trực tiếp đến tính mạng và tài sản người dân.

Tại phường Xuân Hương, các vết nứt ở đỉnh taluy dương (khu vực đường Đống Đa và An Bình) đang có dấu hiệu tiếp tục mở rộng.

Tương tự, tại tổ dân phố An Sơn, sạt lở đất đã làm nghiêng và sụp đổ 1 căn nhà, 3 căn khác đang bị đe dọa. Đáng lo ngại, lối đi độc đạo vào khu vực này đã bị nứt gãy, phá vỡ kết cấu với độ sâu vết nứt lên tới 2m. Chính quyền địa phương đã phải khẩn cấp di dời dân ra khỏi các vùng nguy hiểm để bảo toàn tính mạng.

Lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân sơ tán, di dời đồ đạc.

Tính đến 15 giờ ngày 23-11, thiên tai đã khiến 5 người chết và 1 người bị thương. Về tài sản, mưa lũ đã gây ảnh hưởng đến hơn 2.784 hộ dân. Trong đó có 76 căn nhà bị sập và lũ cuốn trôi hoàn toàn; gần 750 căn nhà bị hư hỏng. Sản xuất nông nghiệp chịu tổn thất lớn với hơn 4.457 ha cây trồng bị ngập úng, hư hại và hơn 9.000 con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn. Tổng thiệt hại sơ bộ toàn tỉnh ước tính khoảng 1.098 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo, lượng mưa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã giảm, nhờ đó các hồ chứa thủy điện cũng điều chỉnh giảm lưu lượng xả nước về vùng hạ du so với ngày cao điểm 22-11.

Một điểm sạt lở trên Quốc lộ 28B.

Cụ thể, tính đến trưa 23-11, các hồ thủy điện lớn như Đơn Dương, Đại Ninh, Đồng Nai 3, 4, 5 đều đang vận hành an toàn theo quy trình, lưu lượng xả qua tràn dao động từ 250 m³/s đến 430 m³/s, giảm áp lực ngập lụt cho vùng hạ lưu.

Hiện tại, tỉnh Lâm Đồng vẫn đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại và tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả, đặc biệt là xử lý các điểm sạt lở trên các tuyến đèo để sớm thông tuyến an toàn.