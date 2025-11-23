Lâm Đồng: Kích hoạt Khu công nghiệp Sơn Mỹ I tỉ đô sát TP.HCM 23/11/2025 12:03

(PLO)- Với việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Sơn Mỹ I, Lâm Đồng chính thức dọn tổ đón "đại bàng" năng lượng hơn 5 tỉ USD.

Một quyết định mang tính chiến lược vừa được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải ban hành, đó là chính thức điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp (KCN) Sơn Mỹ I.

Phối cảnh khu công nghiệp Sơn Mỹ I.

Đây không chỉ là văn bản hành chính, mà là "phát súng hiệu" khởi động cho một kỷ nguyên kinh tế mới của Lâm Đồng. Từ đây, Lâm Đồng không chỉ là thủ phủ của nông nghiệp và du lịch mà chính thức vươn mình trở thành trung tâm công nghiệp - năng lượng quy mô lớn sát vách TP.HCM.

Vị thế kim cương

Quyết định điều chỉnh lần này khẳng định vị thế độc tôn của KCN Sơn Mỹ I. Với quy mô khổng lồ 1.070 ha và tổng vốn đầu tư hạ tầng 12.000 tỉ đồng, Sơn Mỹ I đang trở thành "trái tim" công nghiệp mới của vùng.

Điểm đắt giá nhất của dự án sau khi điều chỉnh địa giới hành chính chính là vị trí "nhất cận thị, nhị cận giang", nằm ngay xã Sơn Mỹ (nay thuộc Lâm Đồng), sát Quốc lộ 55. Từ đây, khoảng cách địa lý đến trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước là TP.HCM (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) chỉ hơn chục cây số.

Lễ ra mắt các nhà đầu tư chuỗi dự án khí - điện Sơn Mỹ vào tháng 8-2023.

Lợi thế nằm cạnh các cảng biển nước sâu của khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ biến Sơn Mỹ I trở thành cửa ngõ logistic hoàn hảo. Hàng hóa đã có thể hướng thẳng ra biển lớn, tiết kiệm tối đa chi phí và thời gian chờ đợi.

Kinh đô năng lượng mới

Không chỉ là đất lành cho công nghiệp chế biến, KCN Sơn Mỹ I được định vị là trung tâm năng lượng công nghệ cao quốc gia. Chủ đầu tư đang gấp rút hoàn thiện hạ tầng để đón nhận 3 siêu dự án trọng điểm đã đăng ký.

Đó là các Nhà máy nhiệt điện Sơn Mỹ I, nhà máy nhiệt điện Sơn Mỹ II và kho cảng khí LNG Sơn Mỹ. 3 siêu dự án này có tổng vốn đầu tư lên tới hơn 5 tỉ USD mà các nhà đầu tư ra mắt cách nay hơn 2 năm. Đây là con số khổng lồ, hứa hẹn biến vùng đất ven biển của Lâm Đồng thành một đại công trường sôi động, đóng góp ngân sách khổng lồ và giải quyết bài toán an ninh năng lượng cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Cột mốc của sự thịnh vượng

Theo quyết định điều chỉnh mới nhất, tỉnh Lâm Đồng đã đặt ra một lộ trình pháp lý và thi công vô cùng chặt chẽ, thể hiện quyết tâm chạy đua với thời gian.

Theo đó, giai đoạn 1 (615,25 ha): Phải hoàn thành giải phóng mặt bằng và các thủ tục pháp lý vào giữa năm 2026. Mục tiêu tối thượng là đến cuối năm 2028, hạ tầng hoàn thiện, sẵn sàng đưa Trung tâm điện lực Sơn Mỹ và Kho cảng LNG vào vận hành theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Giai đoạn 2 (454,75 ha): Tiếp nối ngay sau đó, dự kiến hoàn thành toàn bộ và đi vào khai thác đồng bộ vào cuối năm 2031.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao trọng trách cho Ban Quản lý các KCN tỉnh, Sở Tài chính, Sở NN&MT cùng chính quyền xã Sơn Mỹ phải phối hợp nhịp nhàng, xử lý ngay các vướng mắc, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, để đảm bảo dự án về đích đúng hẹn.

Với vị trí đắc địa, sát TP.HCM, khu công nghiệp Sơn Mỹ I nói riêng, xã Sơn Mỹ nói chung đang được các nhà đầu tư lớn ở nước ngoài rất quan tâm.

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư KCN Sơn Mỹ I hôm nay giống như việc Lâm Đồng tự mở toang cánh cửa nhìn ra đại dương. Trong tương lai không xa, vào năm 2028, trên vùng đất xã Sơn Mỹ đầy nắng gió, những ống khói công nghiệp công nghệ cao sẽ vươn lên bầu trời, những con tàu tải trọng lớn sẽ tấp nập ra vào kho cảng LNG.

Đó sẽ là hình ảnh của một Lâm Đồng mới: Hiện đại, mạnh mẽ và thịnh vượng, đầy kiêu hãnh bên cạnh "người khổng lồ" TP.HCM.