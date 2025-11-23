Cục Đường bộ thông báo còn 13 điểm trên các quốc lộ còn ách tắc, ngập nước 23/11/2025 10:01

(PLO)- Theo Cục Đường bộ Việt Nam, hiện trên các tuyến quốc lộ ở miền Trung vẫn còn 13 điểm ách tắc giao thông.

Tin từ Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đến chiều tối 22-11, mưa lũ đặc biệt lớn kéo dài đã khiến hạ tầng giao thông khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên tổn thương nặng nề. Ghi nhận 13 vị trí huyết mạch trên các tuyến quốc lộ vẫn đang trong tình trạng ách tắc hoặc ngập sâu, tập trung tại Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Quốc lộ 27C đoạn qua tỉnh Khánh Hòa tiếp tục sụt lún vào chiều 22-11.

Theo báo cáo nhanh từ cơ quan chức năng, mặc dù các đơn vị đã nỗ lực xử lý hàng trăm điểm sạt lở trong những ngày qua, nhưng do địa hình phức tạp và khối lượng đất đá quá lớn, trong đó có 1 vị trí thuộc quốc lộ do Trung ương quản lý và 12 vị trí thuộc các tuyến do địa phương quản lý đang ách tắc.

Tại Quảng Ngãi, tỉnh đang nỗ lực xử lý điểm sạt lở tại Km158+450 đường Trường Sơn Đông (dự kiến thông xe 1 làn vào 18h cùng ngày). Tại Đà Nẵng, Quốc lộ 4E đoạn đang thi công cũng bị đất đá vùi lấp gây tắc đường.

Sạt lở gây ách tắc giao thông Quốc lộ 28B chiều 22-11.

Đáng chú ý nhất là tình trạng đứt gãy giao thông nghiêm trọng giữa Khánh Hòa và Lâm Đồng. Tại Khánh Hòa, Quốc lộ 27C tuyến đường đèo nối phố biển Nha Trang và Đà Lạt đang gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất với 7 điểm sạt lở taluy dương và âm liên tiếp (từ Km26 đến Km37).

Sở Xây dựng Khánh Hòa đã thông báo cấm toàn bộ phương tiện lưu thông qua đèo Khánh Lê từ ngày 17-11 để bảo đảm an toàn.

Chiều 22-11, xảy ra sạt lở trên Quốc lộ 28B.

Tại Lâm Đồng, cửa ngõ ra vào Đà Lạt và các vùng phụ cận bị uy hiếp nghiêm trọng. Đèo Mimosa (Quốc lộ 20) ghi nhận sự cố đứt gãy toàn bộ kết cấu nền đường tại 2 vị trí (Km262 và Km226). Đoạn sạt lở kéo dài tới 70m, tạo hàm ếch sâu 40m, gây nguy hiểm cực lớn.

Quốc lộ 28 và Quốc lộ 27C (đoạn qua Lâm Đồng) cũng ghi nhận các điểm sạt lở taluy dương gây ách tắc hoàn toàn.

Trước tình hình cấp bách, Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ Việt Nam đã kích hoạt chế độ ứng phó cao nhất. Các Đoàn công tác do Lãnh đạo Cục Đường bộ làm Trưởng đoàn đã trực tiếp có mặt tại các tỉnh Nam Trung Bộ để chỉ đạo khắc phục.

Các đơn vị đang nỗ lực khắc phục sự cố trên đèo Khánh Lê.

Với phương châm "4 tại chỗ", các đơn vị quản lý đường bộ đang duy trì chế độ trực chỉ huy 24/24h, huy động tối đa máy móc, nhân lực để dọn đất đá. Lực lượng chức năng được bố trí túc trực tại các điểm sạt lở, ngập nước để phân luồng, cảnh báo từ xa, kiên quyết không để người dân đi vào khu vực nguy hiểm.