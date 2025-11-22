Lũ càn quét Lâm Đồng làm 5 người tử vong, thiệt hại hơn 1.000 tỉ đồng 22/11/2025 15:46

(PLO)- Chỉ trong 5 ngày tỉnh Lâm Đồng đã có 5 người tử vong; thiệt hại do lũ lụt hơn 1.000 tỉ đồng.

Chỉ trong vòng 5 ngày (từ 17-11 đến 22-11), mưa lớn kéo dài trên diện rộng đã khiến tỉnh Lâm Đồng hứng chịu thiệt hại nặng nề khi có 5 người tử vong và ước tính thiệt hại ban đầu lên tới 1.055 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng phong tỏa các vị trí nguy hiểm.

Trước tình hình cấp bách, chính quyền từ Trung ương đến địa phương cùng lực lượng vũ trang đã triển khai chiến dịch ứng phó quy mô lớn, chạy đua với thời gian để cứu hộ và di dời người dân đến nơi an toàn.

Khắp nơi tan hoang, nông nghiệp điêu đứng

Theo Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng (cập nhật đến 11h ngày 22-11), lượng mưa cực đoan, có nơi lên tới hơn 200mm tại xã D’Ran và gần 200mm tại Lạc Dương, đã gây ra lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng.

Hậu quả thương tâm đã xảy ra khi thiên tai cướp đi sinh mạng của 5 người và làm 1 người bị thương.

Ngoài 5 người tử vong, tài sản thiệt hại trong lũ lụt ở Lâm Đồng rất lớn.

Về tài sản, con số thống kê cho thấy sức tàn phá khủng khiếp của đợt mưa lũ này: hơn 2.184 hộ dân bị ảnh hưởng; trong đó, 76 căn nhà bị sập và lũ cuốn trôi hoàn toàn, 749 căn bị hư hại. Tại xã Đức Trọng, 600 căn nhà chìm trong biển nước, 20 căn bị cuốn trôi. Xã Gia Hiệp và D'Ran cũng ghi nhận hàng chục ngôi nhà bị xóa sổ.

Nền nông nghiệp của tỉnh chịu tổn thất lớn với hơn 4.009 ha cây trồng (chủ yếu là hoa màu, cà phê, lúa) bị ngập úng, hư hại. Lũ dữ cũng cuốn trôi hơn 18.000 con gia cầm và 656 con gia súc, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh trắng tay.

Đèo Mimosa bị cắt làm đôi.

Hạ tầng giao thông huyết mạch bị "tê liệt" cục bộ với 169 điểm sạt lở. Đặc biệt, cửa ngõ Đà Lạt bị uy hiếp nghiêm trọng: Đèo Prenn sụt lún nền đường hướng đi TP.HCM; đèo Mimosa sạt lở taluy âm tạo hàm ếch sâu; Quốc lộ 27C nối Khánh Hòa – Lâm Đồng bị chia cắt hoàn toàn do đất đá vùi lấp.

Dốc toàn lực cứu hộ

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, công tác chỉ đạo và cứu hộ cứu nạn đã được đặt lên mức báo động cao nhất. Sáng 21-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường sạt lở đèo Prenn, Mimosa và xã D'Ran để chỉ đạo khắc phục và thăm hỏi người dân.

Bộ đội Quân khu 7 triển khai giúp dân.

Tại địa phương, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh, lực lượng Quân đội, Công an đã được huy động tối đa, xuyên đêm bám trụ tại các vùng ngập sâu, chia cắt.

Hàng loạt cuộc "giải cứu" và di dời dân khẩn cấp đã được thực hiện ngay trong đêm.

Tại Đam Rông: Lực lượng chức năng đã di dời khẩn cấp 4 hộ dân với 13 nhân khẩu ngay trong đêm 21-11 khi đất đá bắt đầu sạt lở.

Tại xã Quảng Lập và Đơn Dương: Hàng trăm hộ dân vùng trũng thấp được đưa đến nơi an toàn trước khi nước lũ dâng cao. Tại Cát Tiên: Khoảng 400 hộ dân bị ngập lụt đã được sơ tán kịp thời.

Lực lượng Công an có mặt khắp các điểm cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng cứu hộ không quản ngại hiểm nguy, tổ chức chốt chặn, phân luồng giao thông tại các ngầm tràn, khu vực sạt lở nguy hiểm, kiên quyết không để người dân qua lại vùng nước chảy xiết. Công tác hậu cần được đảm bảo, cung cấp đầy đủ lương thực, nước uống cho người dân tại các điểm sơ tán, thực hiện đúng phương châm "tính mạng con người là trên hết".

Tiếp tục cảnh giác cao độ

Hiện tại, dù lượng mưa đã giảm và các hồ thủy điện (Đơn Dương, Đồng Nai 2, 3, 5) đã điều chỉnh giảm lưu lượng xả lũ để giảm tải cho hạ du, nhưng nguy cơ sạt lở đất vẫn còn rất cao.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương tiếp tục duy trì chế độ trực ban 24/24h.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương tiếp tục duy trì chế độ trực ban 24/24h, rà soát kỹ các khu dân cư ven sông suối, taluy cao để chủ động di dời dân nếu phát hiện nguy cơ. Ngành giao thông vận tải đang nỗ lực san gạt đất đá, xử lý các điểm sụt lún để sớm thông tuyến các huyết mạch giao thông.

Tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương thống kê chi tiết thiệt hại để đề xuất phương án hỗ trợ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất sau thiên tai…