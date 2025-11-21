CSGT Lâm Đồng cùng ca nô chuyên dụng hỗ trợ cứu hộ tại Đắk Lắk 21/11/2025 17:17

(PLO)- Đội Cảnh sát đường thủy số 2, CSGT Lâm Đồng cùng ba ca nô chuyên dụng đã đưa gần 100 hộ dân ở Phú Yên cũ đến nơi an toàn.

Chiều 21-11, tại xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk (khu vực Phú Yên cũ), Đội Cảnh sát đường thủy số 2, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cùng ba ca nô chuyên dụng vẫn đang căng mình phối hợp với chính quyền địa phương triển khai công tác di dời người dân đến nơi an toàn.

Đưa ca nô vào tâm lũ.

Trước đó, nhận thấy tình hình ngập lụt tại các tỉnh lân cận diễn biến phức tạp, tối ngày 20-11, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã quyết định điều động Đội Cảnh sát đường thủy số 2 cùng 3 chiếc ca nô chuyên dụng chi viện cho khu vực tỉnh Phú Yên cũ.

Trong đêm, đoàn công tác đã tiếp cận xã Hòa Xuân, một trong những điểm bị ngập lụt nghiêm trọng nhất trong khu vực.

Hòa Xuân được xem là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề ở Phú Yên cũ.

Bằng sự cơ động và chuyên nghiệp của lực lượng cùng phương tiện chuyên dụng, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 đã kịp thời sơ tán thành công gần 100 người dân khỏi vùng nguy hiểm và đưa họ đến nơi an toàn.

Không chỉ dừng lại ở công tác cứu nạn, cứu hộ, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 còn tích cực phối hợp cùng địa phương vận chuyển và cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu đến tận tay bà con tại những khu vực bị chia cắt, cô lập hoàn toàn do lũ.

Hỗ trợ người dân đến nơi an toàn.

Việc hỗ trợ vượt địa giới hành chính, chi viện khẩn cấp này là minh chứng rõ ràng cho tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng dấn thân vào hiểm nguy của lực lượng Công an nhân dân, nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trước thiên tai.