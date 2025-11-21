Quân khu 7: Lữ đoàn 25 hành quân xuyên đêm đến Lâm Đồng giúp dân trong lũ 21/11/2025 10:55

(PLO)- Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn 25, Quân khu 7 hành quân xuyên đêm có mặt tại Lâm Đồng hỗ trợ người dân ứng phó lũ lụt.

Chiều 20-11, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, 15 xe chuyên dụng, 5 xuồng máy cùng đầy đủ trang bị cứu hộ do Thượng tá Phùng Danh Biền, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 25, Quân khu 7 đã hành quân xuyên đêm đến Lâm Đồng để giúp dân ứng phó với lũ lụt.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 25, Quân khu 7 hành quân đến Lâm Đồng để giúp dân ứng phó với lũ lụt.

Trước tình hình mưa lũ đặc biệt lớn khiến nhiều tuyến đèo và trục giao thông huyết mạch tại Lâm Đồng bị cắt đứt, kèm theo nguy cơ nước sông Đồng Nai tiếp tục dâng cao do các hồ thủy điện, thủy lợi xả lũ lưu lượng lớn, Quân khu 7 đã hành động với tinh thần tốc độ và quyết liệt.

Lãnh đạo Quân khu 7 khảo sát các địa điểm sạt lở tại Lâm Đồng.

Ngay trong chiều 20-11, Sở Chỉ huy tiền phương của Quân khu 7 cũng đã được thành lập và kích hoạt tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng để thành trung tâm chỉ huy ứng phó thiên tai.

Đây là cuộc chạy đua với thời gian, bởi Lâm Đồng đã đề nghị Quân khu 7 tăng cường 200 cán bộ, chiến sĩ và 14 ca nô để tập trung vào các khu vực bị ngập sâu.

Di dời tài sản giúp dân xuyên đêm.

Dự kiến lực lượng tăng cường sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ tại các địa bàn các xã D’Ran, Ka Đô, Ninh Gia, Đức Trọng, Hiệp Thạnh (thuộc Khu vực phòng thủ 1 - Đức Trọng); Đạ Tẻh, Đạ Tẻh 2 và Cát Tiên (thuộc Khu vực phòng thủ 3 - Bảo Lâm).

Quân khu 7 cũng chủ động triển khai lực lượng quân y phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương bảo đảm vệ sinh phòng dịch.

Bộ đội Quân khu 7 giúp dân trong đêm.

Đại tá Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 cho biết: Quân khu sẽ hỗ trợ cùng tỉnh Lâm Đồng sẵn sàng khắc phục các tuyến đường bị sạt lở, xây dựng lại nhà ở cho người dân.

Ngoài 100 cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn 25, Bộ tư lệnh Quân khu 7 đã triệu tập gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ và hơn 200 phương tiện sẵn sàng hỗ trợ Lâm Đồng khắc phục hậu quả thiên tai.

Hình ảnh Lữ đoàn 25 hành quân đến giúp nhân dân vùng lũ.

Trước đó, đoàn công tác Quân khu 7 đã trao tặng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng 1 tỉ đồng nhằm góp phần khắc phục thiệt hại do mưa bão, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.