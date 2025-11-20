Cục đường bộ báo cáo vụ nhiều tảng đá rơi xuống Quốc lộ 1 đoạn qua Lâm Đồng 20/11/2025 17:24

(PLO)- Đến trưa 20-11, theo Cục Đường bộ, các tảng đá khổng lồ đã được tạm thời đưa vào sát lề đường, tiếp tục giăng dây, đặt chóp nón cảnh báo.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có báo cáo Bộ Xây dựng liên quan đến việc đá tảng rơi trên Quốc lộ 1 đoạn giáp ranh hai tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa vào tối 19-11.

Theo đó, lúc 19h20 ngày 19-11, tại Km1590+050 (phía phải tuyến), Quốc lộ 1 qua xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra hiện tượng đá từ đồi rơi xuống mặt đường. Đất đá rơi tràn gây mất an toàn giao thông trên phần đường bên phải.

Đá rơi xuống Quốc lộ 1.

Khu Quản lý đường bộ IV đã chỉ đạo Văn phòng IV.1 phối hợp đơn vị bảo dưỡng và CSGT tổ chức cảnh báo, tạm thời cấm lưu thông bên phải tuyến; các phương tiện được hướng dẫn đi 2 chiều trên phần đường bên trái, bảo đảm lưu thông an toàn trong thời gian xử lý hiện trường.

Huy động cơ giới đến dọn dẹp hiện trường.

Đến 22h15 cùng ngày lực lượng chức năng dọn được đất đá, cho phép lưu thông trở lại trên hai làn bên phải tuyến (làn ô tô và làn hỗn hợp). Riêng làn thô sơ vẫn bị phong tỏa do còn vướng tảng đá lớn, tiếp tục được rào chắn, đặt biển cảnh báo.

Đến trưa 20-11, Khu Quản lý đường bộ IV đã phối hợp đơn vị bảo dưỡng đã huy động cơ giới đưa 2 tảng đá khổng lồ chắn mặt đường tạm vào lề, đồng thời giăng dây và đặt chóp nón cảnh báo các phương tiện qua khu vực này di chuyển chậm.

Các tảng đá khổng lồ tạm thời đưa vào lề giăng dây, đặt chóp nón cảnh báo.

Theo Khu Quản lý đường bộ IV, mưa lớn còn diễn biến phức tạp, nguy cơ ngập nước và sạt lở tại các điểm có ta-luy dương cao vẫn tiềm ẩn. Các đơn vị quản lý đường bộ được yêu cầu trực 24/24, theo dõi, báo cáo kịp thời và chủ động triển khai giải pháp bảo đảm giao thông, không để ùn tắc kéo dài.