Cấm xe có trọng tải hơn 3,5 tấn lưu thông qua đèo Tà Nung 20/11/2025 14:15

(PLO)- Từ 14h hôm nay, 20-11, cấm xe có tải trọng hơn 3,5 tấn qua đèo Tà Nung cho đến 24h ngày 23-11.

Ngày 20-11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã phát đi thông báo cấm các phương tiện ô tô tải có trọng tải hơn 3,5 tấn lưu thông qua tuyến đèo Tà Nung.

Đèo Tà Nung.

Theo đó, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài nhiều ngày, các tuyến đường vào thành phố Đà Lạt cũ bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng. Hiện nay đã cấm lưu thông đèo Prenn, Mimosa, D’ Ran và tình hình mưa, bão có khả năng tiếp tục kéo dài đến ngày 23-11 trên địa bàn tỉnh.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông vào thành phố Đà Lạt (cũ), Sở Xây dựng thông báo cấm các phương tiện ô tô tải có trọng tải lớn hơn 3,5 tấn lưu thông qua đèo Tà Nung (đoạn Km0+00 đến Km8+000, ĐT.725) bắt đầu từ 14h hôm nay đến 24h ngày 23-11.

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị thông tin nội dung nêu trên để các tổ chức, cá nhân, chủ phương tiện vận tải biết, thuận tiện trong quá trình tham gia giao thông.