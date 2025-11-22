Nghẹt thở giải cứu người phụ nữ bám víu lùm cỏ giữa lòng nước lũ 22/11/2025 13:14

(PLO)- Người phụ nữ bị lũ cuốn trôi chỉ bám víu được vào một lùm cỏ đã được ba người đàn ông tiếp cận cứu sống trong gang tấc.

Ngày 22-11, tin từ Trung tâm Y tế Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết, người phụ nữ bị lũ cuốn trôi vào ngày 20-11 đã hồi phục và ổn định sức khỏe, sau khi được cấp cứu kịp thời.

Người phụ nữ may mắn được 3 người đàn ông hợp lực cứu sống.

48 giờ giờ trước, một cuộc chiến sinh tử đã diễn ra tại đoạn sông ở xã Đức Trọng và trong khoảnh khắc nguy cấp này, người phụ nữ được cứu sống giữa dòng nước lũ cuồn cuộn.

Vụ việc xảy ra lúc trưa 20-11, giữa dòng nước cuồn cuộn đổ về, mỗi lúc một dâng cao đang đe dọa cướp đi mọi thứ thì anh Nguyễn Viết Lộc, một người dân sống cạnh bờ sông tại xã Đức Trọng, bất ngờ phát hiện một người phụ nữ bị cuốn trôi, bấu víu vào một lùm cỏ ven bờ và chỉ một giây lơi lỏng, nạn nhân sẽ bị dòng nước xiết nuốt chửng.

Thượng úy Dương Văn Phúc chỉ nơi người phụ nữ bấu víu giữa dòng nước lũ.

Ngay lập tức, anh Lộc hô hoán và thật may mắn thời điểm trên có mặt anh Phan Thanh Dương và thượng úy Dương Văn Phúc (cán bộ Công an xã Đức Trọng). Chỉ một tích tắc bàn bạc, ba người đàn ông đã tìm cách tiếp cận để giành lại nạn nhân thoát khỏi tay tử thần.

Do phải chống chọi giữa dòng nước lũ hung hãn quá lâu, khi được đưa vào bờ nạn nhân đã kiệt sức, bất tỉnh và được đưa đến Trung tâm Y tế Bảo Lộc cấp cứu.