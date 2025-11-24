Đắk Lắk: Hộ nghèo bị thiệt hại do mưa lũ được hỗ trợ 3 triệu đồng 24/11/2025 11:05

Ngày 24-11, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có quyết định phê duyệt hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ đối với hộ nghèo và 1,5 triệu đồng/hộ đối với các hộ còn lại.

Một hộ dân bị thiệt hại nặng sau lũ. Ảnh: T.T

Nguồn kinh phí hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ được trích từ ngân sách Nhà nước (250 tỉ đồng). Phần kinh phí còn lại được trích từ Quỹ cứu trợ tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.

UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối, tổng hợp số liệu các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ để làm cơ sở tham mưu, hỗ trợ cho các địa phương theo quy định.

Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm rà soát, đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, quản lý, sử dụng kinh phí đúng đối tượng, mục đích.

Theo thống kê gần đây nhất của Sở Nông Nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, mưa lũ khiến hơn 200.000 ngôi nhà bị ngập, 18.000 hộ phải di dời. Ngoài ra, có 358 điểm trường, 10 trạm y tế bị ngập, hư hỏng; hơn 3,5 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.000 ha diện tích nuôi tôm nước lợ và nhuyễn thể bị ảnh hưởng… ước thiệt hại trên 5.300 tỉ đồng.

Lực lượng chức năng các địa phương đang tích cực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão, tiếp tế lương thực… giúp bà con sớm ổn định đời sống.