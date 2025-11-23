Cảnh báo mưa lớn từ Huế - Quảng Ngãi 23/11/2025 17:52

(PLO)- Dự báo từ nay đến sáng 25-11, Huế, Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50–100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết trong ngày hôm nay, 23-11, ở khu vực Huế, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và miền Tây Nam Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 0 giờ đến 15 giờ ngày 23-11 có nơi trên 50mm như trạm: Tam Trà (Đà Nẵng) 68.2mm, Xuân Bình (Đà Nẵng) 58.2mm, Cát Tài (Gia Lai) 53.8mm…

Dự báo từ nay đến sáng 25-11, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50–100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Nhiều khu vực ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ngập sâu trong nước những ngày qua. Ảnh: XUÂN HOÁT

Chiều và đêm nay, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác; lượng mưa phổ biến 10–30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Từ chiều và đêm 25-11 mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng giảm.

Chiều cùng ngày, cơ quan dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cũng cho biết lũ trên sông Kôn (Gia Lai), sông Krông Ana và Srêpôk (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa), sông Đồng Nai (Đồng Nai) đang xuống. Mực nước trên sông Kôn tại trạm Thạnh Hòa ở dưới mức báo động (BĐ)1.

Dự báo trong 12 - 24 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ3.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Đồng Nai, sông Dinh Ninh Hòa tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ1; lũ trên sông Srêpôk (Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn xuống chậm và ở mức cao trên BĐ3.

Ngập lụt vẫn diễn ra tại các tỉnh/thành phố từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông Đồng Nai tỉnh Đồng Nai. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa và Đồng Nai.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Các lưu vực sông tỉnh Đắk Lắk: Cấp 3. Lưu vực sông tỉnh Khánh Hòa, Đồng Nai: Cấp 1.

Trong khi đó, ở miền Bắc, dự báo khoảng chiều và đêm 24-11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 25-11 trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.