Tổng Bí thư Tô Lâm, Đại biểu Quốc hội... tưởng niệm người tử vong do thiên tai 24/11/2025 10:06

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo Đảng, nhà nước, đại biểu Quốc hội dành một phút tưởng niệm những người tử vong do thiên tai; đồng thời quyên góp ủng hộ nhân dân vùng bị bão lũ.

Sáng 24-11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025 và nhiệm vụ Đại hội XIII do Ban Bí thư tổ chức.

Tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dành một phút mặc niệm đối với những người bị thiệt mạng do bão lũ và quyên góp, ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của bão lũ.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, nhà nước dành một phút mặc niệm những người bị thiệt mạng do bão lũ. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ. Ảnh: TTXVN

Trong một diễn biến khác, cũng trong sáng nay, trước khi bắt đầu phiên thảo luận về dự án Luật Sở hữu trí tuệ, Quốc hội đã kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng bão lũ khắc phục hậu quả thiên tai.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh những ngày qua diễn ra mưa lũ lịch sử, lũ chồng lũ, bão chồng bão, gây thiệt hại rất nghiêm trọng tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và một số địa phương khác.

Mặc dù Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang đã tập trung cao độ phòng, chống bão, giảm nhẹ thiên tai, nhưng mưa rất to, gió rất lớn, nước dồn về hạ lưu rất nhanh đã gây thiệt hại rất nặng nề.

“Những thiệt hại này là rất nặng nề, để lại nỗi đau thương, mất mát lớn cho nhân dân và các địa phương vùng bị thiên tai”- ông Đỗ Văn Chiến nói.

Các đại biểu Quốc hội dành một phút tưởng niệm những người dân tử vong do thiên tai. Ảnh: QH

Tại phiên họp Quốc hội ngày 24-11, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quốc hội, gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân các gia đình có người tử nạn và chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các địa phương, nhân dân trong vùng bị thiên tai.

“Bão, lũ, thiên tai dù ác liệt đến đâu rồi sẽ qua đi, nhưng tình đồng chí, nghĩa đồng bào và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân mãi còn ở lại”- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh.

Ông Đỗ Văn Chiến cho biết Quốc hội ghi nhận, cảm ơn và biểu dương lực lượng quân đội, công an và các lực lượng tại chỗ khác đã không quản khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, giúp sức để cứu giúp nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ủng hộ đồng bào vùng lũ. Ảnh: QH

Các đại biểu Quốc hội chia sẻ để giúp đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ. Ảnh: QH

Quốc hội cũng chia sẻ, đồng cảm với các địa phương và nhân dân vùng bị thiên tai. Ủy ban Thường vụ Quốc hội kêu gọi toàn thể các đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội ủng hộ tối thiểu một ngày lương để chung tay cùng với nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ, thiên tai gây ra.

Văn phòng Quốc hội sẽ khẩn trương tổng hợp kinh phí ủng hộ để sớm nhất chuyển đến những nơi bị thiệt hại.