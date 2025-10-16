Đồng bào vùng lũ, Người dân TP.HCM ủng hộ đồng bào vùng lũ,

Người dân TP.HCM ủng hộ đồng bào vùng lũ: 'Mọi người cứ an tâm, còn sức khỏe là còn tất cả...'

TRẦN LINH - THUẬN VĂN

(PLO)- Những chuyến xe chở đầy hàng hoá ủng hộ đồng bào vùng lũ đang được chuyển đi cùng với những lời chúc bà con nơi tâm lũ thêm vững vàng vượt qua khó khăn.

Tại TP.HCM, nhiều ngày qua, các điểm tiếp nhận hàng hoá hỗ trợ đồng bào vùng lũ luôn đông đúc người đến ủng hộ, người thì góp công, người góp sức, tất cả đều hướng về người dân đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ.

Một điểm tập kết hàng hoá tại hẻm 23/54 đường Nguyễn Hữu Tiến (phường Tây Thạnh, TP.HCM) do nhóm thiện nguyện Bếp yêu thương lập nên tiếp nhận hàng trăm lượt người dân đến đóng góp. Có người tranh thủ đưa con học rồi ghé qua để gửi thùng sữa, người đi chợ, đi làm ghé vào điểm tập kết để gửi vài bịch bánh gạo, thùng mì, nước suối…
Các bạn trẻ trong nhóm tình nguyện tiếp nhận hàng hoá do người dân đặt xe giao hàng tới.
Hàng hoá tiếp nhận đa dạng gồm các loại mì ăn liền, nước suối, thùng sữa, các mặt hàng thiết yếu khác như đèn pin, tã, thuốc, áo phao,...
Trên đường đi học về, Bảo Ngọc cùng với các bạn ghé vào ủng hộ vài thùng mì ăn liền, nhắn gửi những lời chúc đến đồng bào vùng lũ. “Chúng con góp tiền các bạn trong lớp và ghé qua đây để ủng hộ một chút quà nhỏ đến đồng bào vùng bão lũ. Bây giờ con chỉ muốn gửi gắm một điều là mọi người cứ an tâm. Còn sức khỏe là còn tất cả, còn tất cả thì chúng ta sẽ làm lại được, mọi người cố lên nha" - Bảo Ngọc nói.
Hàng hoá ban đầu tập kết một địa điểm nhưng người dân ủng hộ nhiều nên phải để nhờ sang nhà của người dân xung quanh. "Từ sáng đến tận khuya, hàng hoá cứ về liên tục, tôi bảo tụi nhỏ cứ đem gửi vào nhà tôi. Đồng bào vùng lũ khó khăn, mỗi người góp một chút sức thì sẽ vượt qua"- Ông Ba nói (áo trắng, ngụ phường Tây Thạnh).
Hàng chục tình nguyện viên đến từ các hội nhóm, có bạn sinh viên tham gia từ những bài đăng kêu gọi trên mạng xã hội, có người buổi sáng đến điểm tập kết để hỗ trợ, xong trưa chạy về đi làm.“Tôi tranh thủ hỗ trợ mọi người ở đây buổi sáng. Trưa sẽ về đi làm, chiều tối tôi sẽ quay lại đây để phụ tiếp. Thật sự thì mình muốn làm điều gì đó có ích cho xã hội, nhất là trong giai đoạn đồng bào vùng lũ đang gặp khó khăn”- anh Võ Quang Liêm (30 tuổi, nhân viên kho) cho biết.
Càng về khuya không khí càng nhộn nhịp, từng hàng người kéo dài, chuyền tay nhau những thùng hàng hoá lên xe cho kịp giờ xe chạy.
Các bạn tình nguyện viên là học sinh, sinh viên, ban ngày đi học, tối đến điểm tiếp nhận để phụ giúp chuyển hàng hoá lên xe.
Chị Hà (một giáo viên trẻ) cùng với các học trò đến điểm tập kết để hỗ trợ các công việc vào buổi tối. Cô và trò cùng nhau phụ giúp từ dán băng keo, đóng gói, phân loại cho đến bưng bê vận chuyển hàng lên xe. “Buổi chiều, tôi đi dạy trên lớp xong thì cùng với các em học sinh qua điểm tập kết hàng hoá để phụ giúp. Mặc dù mệt nhưng cô trò đều rất là vui khi có thể đóng góp sức nhỏ ủng hộ đồng bào vùng lũ. Tiền bạc, hàng hoá thì mình không có nhiều nhưng sức trẻ thì mình luôn sẵn sàng để cống hiến, giúp đỡ đồng bào” - chị Hà chia sẻ.
Tại điểm tiếp nhận trên đường Kha Vạn Cân (phường Linh Xuân, TP.HCM), người dân ủng hộ nhiều hàng hoá thiết yếu như: áo phao, nước suối, thực phẩm ăn liền,... và có thêm các loại thuốc cần thiết trị nấm, sát khuẩn, khử trùng.
"Với khối lượng hàng hoá nhiều thì việc sắp xếp phân loại rất quan trọng để kịp thời vận chuyển cũng như là đề phòng trời mưa. Do vậy, nhờ các tình nguyện viên và chính quyền địa phương hỗ trợ nên mọi việc cũng suôn sẻ" - Chị Trần Kiều Nga (ngụ phường Linh Xuân, thành viên nhóm tiếp nhận) nhấn mạnh.
Đội ngũ tình nguyện viên đông đảo giúp công việc nhanh hơn.
"Tôi về ngang đây thấy mọi người đang làm việc nên vào phụ bốc vác, sắp xếp hàng trên xe. Cái này quan trọng lắm, tối ưu hàng hoá và phải cân bằng tải trọng cho tài xế họ chạy. Dù mệt nhưng được góp sức thì tôi rất vui" - Anh Đức (ngụ TP.HCM) cho biết.
"Bà con ơi cố lên!!! Chúng tôi luôn ở đây cùng san sẻ khó khăn với mọi người" - lời nhắn gửi được dán cẩn thận lên thùng hàng của nhóm bạn trẻ gửi đến người dân vùng lũ.
Những chuyến xe không chỉ là vận chuyển hàng hoá mà còn chuyên chở cả những tình cảm chất chứa của bà con miền Nam gửi đến đồng bào vùng lũ.
Khi hàng hoá được xếp xong thì cũng là lúc các chuyến xe sẵn sàng để khởi hành. "Các chuyến hàng đã sẵn sàng, chúc đồng bào vượt qua khó khăn, chân cứng đá mềm, tất cả vì miền Bắc thân yêu!" - Mọi người cùng đồng thanh tiễn đoàn xe.
TRẦN LINH - THUẬN VĂN
