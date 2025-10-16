Người dân TP.HCM ủng hộ đồng bào vùng lũ: 'Mọi người cứ an tâm, còn sức khỏe là còn tất cả...' 16/10/2025 10:13

(PLO)- Những chuyến xe chở đầy hàng hoá ủng hộ đồng bào vùng lũ đang được chuyển đi cùng với những lời chúc bà con nơi tâm lũ thêm vững vàng vượt qua khó khăn.