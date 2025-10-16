Người dân TP.HCM ủng hộ đồng bào vùng lũ: 'Mọi người cứ an tâm, còn sức khỏe là còn tất cả...'
TRẦN LINH - THUẬN VĂN
(PLO)- Những chuyến xe chở đầy hàng hoá ủng hộ đồng bào vùng lũ đang được chuyển đi cùng với những lời chúc bà con nơi tâm lũ thêm vững vàng vượt qua khó khăn.
Tại TP.HCM, nhiều ngày qua, các điểm tiếp nhận hàng hoá hỗ trợ đồng bào vùng lũ luôn đông đúc người đến ủng hộ, người thì góp công, người góp sức, tất cả đều hướng về người dân đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ.
Hàng chục tình nguyện viên đến từ các hội nhóm, có bạn sinh viên tham gia từ những bài đăng kêu gọi trên mạng xã hội, có người buổi sáng đến điểm tập kết để hỗ trợ, xong trưa chạy về đi làm.“Tôi tranh thủ hỗ trợ mọi người ở đây buổi sáng. Trưa sẽ về đi làm, chiều tối tôi sẽ quay lại đây để phụ tiếp. Thật sự thì mình muốn làm điều gì đó có ích cho xã hội, nhất là trong giai đoạn đồng bào vùng lũ đang gặp khó khăn”- anh Võ Quang Liêm (30 tuổi, nhân viên kho) cho biết.
"Bà con ơi cố lên!!! Chúng tôi luôn ở đây cùng san sẻ khó khăn với mọi người" - lời nhắn gửi được dán cẩn thận lên thùng hàng của nhóm bạn trẻ gửi đến người dân vùng lũ.