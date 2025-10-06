Thầy trò TP.HCM hướng về đồng bào vùng bão lũ 06/10/2025 18:43

(PLO)- Ngày 6-10, hưởng ứng lời kêu gọi của Hội đồng Đội TP.HCM, nhiều trường học đã tổ chức quyên góp, hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ bị ảnh hưởng bão số 10.

Tại Trường Tiểu học Đặng Trần Côn, phường Vĩnh Hội, trong khuôn khổ chương trình “Vui hội trăng rằm” trong buổi chào cờ đầu tuần, bà Phạm Thúy Hà, Hiệu trưởng nhà trường đã phát động đợt quyên góp hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ.

Trường Tiểu học Đặng Trần Côn phát động quyên góp đồng bào vùng bão lũ. Ảnh: NTCC

“Trong lúc chúng ta được vui chơi, múa hát, thì ngoài kia nhiều người dân không có cơm ăn, không có nơi trú ngụ, nhiều học sinh chưa thể đến trường vì mưa bão. Mong tất cả mọi người cùng chung tay chia sẻ khó khăn với đồng bào cả nước” – bà Hà kêu gọi.

Đợt vận động quyên góp sẽ kéo dài đến hết tuần này.

Tại Trường Tiểu học Lê Văn Thọ, phường An Hội Đông, buổi quyên góp cũng diễn ra ngay trong sáng 6-10.

Anh Nguyễn Hoàng Duy Khang, Chủ tịch Hội đồng Đội phường đã đọc thư ngỏ kêu gọi cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh chung tay hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai.

Ngay sau buổi lễ, toàn thể giáo viên, học sinh lần lượt quyên góp tại thùng từ thiện đặt ở sân trường.

Cô trò Trường Tiểu học Lê Văn Thọ hỗ trợ người dân miền Trung, miền Bắc sau ảnh hưởng của bão số 10. Ảnh: NTCC

Hiệu trưởng Hà Ngọc Thạch nhấn mạnh: “Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa chia sẻ mà còn giáo dục các em lòng nhân ái, sự quan tâm đến cộng đồng".

Chương trình quyên góp tại trường sẽ kéo dài đến ngày 20-10. Trước đó, trường từng vận động được hơn 44 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 5.

Tại phường Diên Hồng, nhiều trường học cũng tích cực hưởng ứng lời kêu gọi.

Trường Tiểu học Võ Trường Toản đã tổ chức quyên góp sau khi gửi thư ngỏ đến toàn thể phụ huynh học sinh vào cuối tuần trước.

Học sinh Trường Tiểu học Võ Trường Toản hào hứng tham gia hoạt động "Bầu ơi thương lấy bí cùng" do Hội đồng đội TP.HCM phát động. Ảnh: NTCC

Trong thư, bà Đỗ Thị Mỹ Hòa, Hiệu trưởng nhà trường viết: “Bão số 10 đã tàn phá dữ dội, gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh thành. Nhiều khu vực vẫn bị chia cắt, người dân gặp muôn vàn khó khăn, cần được tiếp sức về cả vật chất lẫn tinh thần. Mong quý phụ huynh và các em học sinh cùng chung tay hướng về đồng bào vùng bão lũ. Mỗi đóng góp là một nguồn động viên lớn lao".

Cũng trong sáng nay, Trường THPT Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, đã tổ chức chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với chủ đề “Xây dựng tình đoàn kết trong học đường”.

Giáo viên, nhân viên Trường THPT Bùi Thị Xuân quyên góp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ảnh: NTCC

Tại đây, ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ: “Khi thầy trò Bùi Thị Xuân đang hạnh phúc đón chào ngày mới thì ở miền Trung, miền Bắc thân thương, đồng bào ta đang oằn mình trong bão tố, trong dòng lũ hung dữ.

Nhiều mái trường đổ nát, nhiều em nhỏ phải tạm dừng đến lớp, nhiều gia đình trắng tay sau một đêm mưa bão. Lúc này đây, hơn bao giờ hết, tình đoàn kết dân tộc cần được thắp sáng trong tim mỗi chúng ta".

Dù mới chỉ phát động nhưng Trường THPT Bùi Thị Xuân đã quyên góp hơn 73 triệu đồng. Ảnh: NTCC

Chỉ trong thời gian ngắn, hoạt động quyên góp tự nguyện đã lan tỏa rộng rãi.

Kết quả, trong buổi sáng, trường đã quyên góp được hơn 73 triệu đồng – một con số không chỉ có giá trị vật chất, mà còn là biểu tượng đẹp của tình đồng bào, của tinh thần “lá lành đùm lá rách” và sức mạnh đoàn kết Việt Nam.