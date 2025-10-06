Hà Nội khả năng mưa to, Sở GD&ĐT có văn bản hoả tốc

Sáng 6-10, Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản hoả tốc gửi các trường về việc chủ động ứng phó với mưa lớn do hoàn lưu bão số 11 (bão Matmo).
Theo đó, Sở cho biết bão số 11 đã đi vào đất liền Trung Quốc và suy yếu nhanh, khu vực Hà Nội không chịu ảnh hưởng của gió bão. Tuy nhiên, từ trưa đến đêm 6-10 có khả năng mưa to, cục bộ mưa rất to (50-100mm, có nơi trên 150mm), có nguy cơ ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, thoát nước kém.
Để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất trường học, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy - học, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.
Trường hợp học sinh đến trường, đơn vị phải bố trí tổ chức quản lý, dạy học linh hoạt đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên.
Các trường rà soát, kiểm tra hệ thống thoát nước, khu vực sân trường, phòng học, nhà ăn, khu bán trú; khơi thông, gia cố kịp thời để phòng ngập úng, sạt lở; thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo tình hình về sở.
Trước đó, chiều 5-10, Sở GD&ĐT Hà Nội đã thông báo cho học sinh toàn thành phố nghỉ học ngày 6-10 và tạm thời chuyển từ dạy học trực tiếp sang trực tuyến nhằm bảo đảm an toàn trước ảnh hưởng của bão số 11.
Theo bản tin phát lúc 5 giờ sáng của Trung tâm Khí tượng thuỷ văn quốc gia, bão số 11 đã đổ bộ lần 2 vào Trung Quốc ở khu vực Phòng Thành, tỉnh Quảng Tây (lần 1 ở Lôi Châu). Các khu vực đất liền của Việt Nam không còn nguy cơ ảnh hưởng của gió cấp 8, mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ tập trung vào buổi chiều tối và đêm 6-10.
Thủ đô Hà Nội sáng mưa nhỏ, trưa và chiều 06-10 mưa tăng dần, tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh.
Do ảnh hưởng của bão số 11, tại trạm Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng đã có gió giật cấp 6-7.
Từ sáng sớm 6-10 đến hết đêm 7-10, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h); khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.