Hà Nội khả năng mưa to, Sở GD&ĐT có văn bản hoả tốc 06/10/2025 08:50

(PLO)- Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt diễn biến thời tiết sau bão số 11, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy - học, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Sáng 6-10, Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản hoả tốc gửi các trường về việc chủ động ứng phó với mưa lớn do hoàn lưu bão số 11 (bão Matmo).

Theo đó, Sở cho biết bão số 11 đã đi vào đất liền Trung Quốc và suy yếu nhanh, khu vực Hà Nội không chịu ảnh hưởng của gió bão. Tuy nhiên, từ trưa đến đêm 6-10 có khả năng mưa to, cục bộ mưa rất to (50-100mm, có nơi trên 150mm), có nguy cơ ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, thoát nước kém.

Vị trí tâm bão số 11 vào hồi 5 giờ sáng 6-10. Ảnh: NCHMF

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất trường học, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy - học, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Trường hợp học sinh đến trường, đơn vị phải bố trí tổ chức quản lý, dạy học linh hoạt đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên.

Các trường rà soát, kiểm tra hệ thống thoát nước, khu vực sân trường, phòng học, nhà ăn, khu bán trú; khơi thông, gia cố kịp thời để phòng ngập úng, sạt lở; thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo tình hình về sở.

Trước đó, chiều 5-10, Sở GD&ĐT Hà Nội đã thông báo cho học sinh toàn thành phố nghỉ học ngày 6-10 và tạm thời chuyển từ dạy học trực tiếp sang trực tuyến nhằm bảo đảm an toàn trước ảnh hưởng của bão số 11.