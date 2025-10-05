2,3 triệu học sinh Hà Nội được nghỉ học ngày 6-10 05/10/2025 17:53

(PLO)- Do do ảnh hưởng của bão số 11, từ đêm 5-10 khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to nên 2,3 triệu học sinh Hà Nội được nghỉ học ngày 6-10.

Sở GD&ĐT TP Hà Nội có văn bản gửi UBND các phường, xã; các đơn vị, trường học trực thuộc Sở về việc nghỉ học ngày mai, 6-10.

Công văn nêu rõ, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 11, từ đêm nay 5 đến 7-10, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Để bảo đảm an toàn cho học sinh, cán bộ giáo viên, Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị cho học sinh Hà Nội nghỉ học vào ngày thứ hai, ngày 6-10 và chuyển trạng thái từ dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến, đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình thời tiết những ngày tiếp theo để kịp thời có những xử lý tình huống linh hoạt trong dạy và học.

Tâm bão số 11 (bão Matmo) đang trên bán đảo Lôi Châu.

Theo bản tin lúc 17 giờ 15 phút của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, tâm bão số 11 (bão Matmo) đang trên bán đảo Lôi Châu, bắt đầu quá trình suy yếu như dự báo. Khu vực các đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ sẽ có gió mạnh nhất khoảng cấp 8-9, giật cấp 11-12 vào khoảng 0-8 giờ ngày 6-10.

Từ đêm 5-10 đến trưa ngày 6-10, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11-12. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Các xã, phường khu vực phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh khả năng có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12; khu vực các xã/phường còn lại của tỉnh Quảng Ninh và khu vực ven biển TP Hải Phòng khả năng có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10.

Khu vực các xã, phường ven biển tỉnh Hưng Yên và khu vực các xã vùng biên giới phía Bắc của tỉnh Lạng Sơn có khả năng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Khu vực phía Đông Bắc tỉnh Bắc Ninh (tỉnh Bắc Giang cũ) và khu vực phía Đông của tỉnh Cao Bằng khả năng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội ít khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão, cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh. Dự báo từ gần sáng 6-10 đến hết ngày 7-10 có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi trên 150mm.