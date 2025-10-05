Nghệ An ra lệnh cấm biển, kêu gọi tàu thuyền vào bờ để tránh bão số 11 05/10/2025 17:04

(PLO)- Ứng phó với bão số 11, tỉnh Nghệ An đã ban hành lệnh cấm biển, yêu cầu Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải khẩn trương về bờ neo đậu an toàn.

Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An cho biết, từ đêm 5-10, khu vực vùng biển Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) sẽ có gió mạnh dần lên cấp 4-5, sau tăng cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao 1,5-2,5 m, biển động mạnh.

Tàu, thuyền vào neo đậu tránh trú bão ở hạ nguồn sông Lam.

Để đảm bảo an toàn cho ngư dân và các tàu thuyền, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu Chủ tịch UBND - Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường ven biển; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư và thủ trưởng các đơn vị có liên quan khẩn trương: “Cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 10 giờ, ngày 5-10. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu an toàn trước 13 giờ ngày 5-10”.

Các lực lượng chức năng được giao nhiệm vụ thông báo, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền di chuyển về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát khỏi vùng nguy hiểm; tổ chức neo đậu tàu thuyền, di dời lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi đảm bảo an toàn. Đồng thời, thường xuyên báo cáo tình hình về UBND tỉnh (qua Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An).

Nghệ An hiện có 82 km bờ biển, gần 2.900 tàu thuyền đánh cá với hơn 13.000 lao động hoạt động trên biển.

Nước lũ sau bão số 10 rút, người dân ở miền núi Nghệ An dọn vệ sinh và chuẩn bị ứng phó với bão số 11.

Thực hiện lệnh cấm biển, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã huy động lực lượng phối hợp chính quyền địa phương, công an và quân sự tổ chức thông báo, kêu gọi và hướng dẫn tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn, tránh bão số 11.

Đến thời điểm hiện tại, tất cả phương tiện hoạt động trên biển của tỉnh đều giữ liên lạc thường xuyên với lực lượng chức năng, nhận được cảnh báo, hướng dẫn về vị trí và hướng di chuyển của bão, và đang di chuyển đến nơi trú tránh an toàn.