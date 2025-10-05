Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 11 05/10/2025 16:11

(PLO)- Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và chuẩn bị ứng phó bão số 11 tại tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu địa phương chủ động hơn trong phương án bố trí dân cư an toàn.

Sáng 5-10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 10, chuẩn bị ứng phó với bão số 11 tại tỉnh Lào Cai.

Triển khai nhanh việc hỗ trợ kinh phí để người dân ổn định cuộc sống

Phó Thủ tướng và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên người dân và các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại xã Việt Hồng, nơi xảy ra trận lũ quét đêm 29-9 làm 45 ngôi nhà bị ngập, 68 hộ sạt lở taluy, 3 nhà tốc mái; hơn 91 ha lúa, 40 ha ao cá bị vùi lấp, trên 4.000 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi...

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 10, chuẩn bị ứng phó bão số 11 tại Lào Cai. Ảnh: VGP

Cùng với đó, Phó Thủ tướng đã kiểm tra thiệt hại do bão số 10 gây ra và tình hình khôi phục hoạt động sản xuất nông nghiệp tại thôn Bản Bến; thăm, động viên 2 hộ gia đình là ông Nguyễn Văn Ngọc và ông Nguyễn Văn Tuấn tại bản Chao có nhà bị sập, trôi đổ hoàn toàn.

Tại các điểm kiểm tra, Phó Thủ tướng trực tiếp đến từng hộ dân bị ảnh hưởng nặng, hỏi thăm tình hình đời sống, sức khỏe và việc hỗ trợ từ chính quyền, đoàn thể. Phó Thủ tướng cũng chia sẻ với khó khăn của bà con khi cơn bão số 10 vừa qua gây nhiều thiệt hại, nay bão số 11 lại tiếp tục.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý bà con phải hết sức chủ động, nếu thấy không yên tâm thì di chuyển ngay sang nơi an toàn hơn.

Ghi nhận sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương trong khắc phục hậu quả thiên tai, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương chủ động hơn trong phương án bố trí dân cư an toàn, trước mắt là những hộ dân có nhà bị sạt lở, sập đổ.

“Không thể để bà con tự đi tìm chỗ ở. Chính quyền phải mở bản đồ, sắp xếp, quy hoạch lại để di dời dân đến nơi ở an toàn, tuyệt đối không ở lại vùng nguy hiểm", Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng thăm, động viên hộ gia đình ông Nguyễn Văn Ngọc tại bản Chao. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Lào Cai triển khai nhanh việc hỗ trợ kinh phí để người dân sớm ổn định cuộc sống. Theo đó, các hộ mất nhà được hỗ trợ 100 triệu đồng (gồm 40 triệu đồng từ NSNN và 60 triệu đồng từ doanh nghiệp); hộ bị hư hỏng nhà cửa được hỗ trợ 45 triệu đồng (25 triệu đồng từ Nhà nước và 20 triệu đồng từ doanh nghiệp).

“Phải làm thật nhanh, thật rõ để dân biết. Nhà nước và doanh nghiệp đã có hỗ trợ, còn nhân dân thì góp công, góp sức cùng lực lượng bộ đội, công an, thanh niên, phụ nữ giúp dựng lại nhà. 100 triệu mà đi thuê thì không đủ, nên phải làm bằng tinh thần cùng nhau”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Sử dụng thiết bị bay không người lái để khảo sát các khu vực có nguy cơ sạt lở

Về công tác chuẩn bị ứng phó bão số 11, Phó Thủ tướng yêu cầu Lào Cai phải rà soát, chuẩn bị đầy đủ kịch bản, phương án ứng phó bởi dự báo có thể gây mưa lớn tới vài trăm mm tại một số khu vực.

“Nếu mưa lớn dồn vào một vùng nhỏ trong thời gian ngắn sẽ rất nguy hiểm. Các cấp chính quyền phải bám sát tình hình, có phương án cụ thể, phối hợp chặt chẽ với người dân để phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh và đề nghị địa phương phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Quân khu 2 sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) để khảo sát các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét.

Phó Thủ tướng dự chương trình trao tặng xe máy của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai. Ảnh: VGP