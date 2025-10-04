Quảng Ninh huy động gần 20 nghìn người, sẵn sàng ứng phó với bão số 11 04/10/2025 18:37

(PLO)- Ứng phó với bão số 11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu thực hiện kiểm tra, rà soát ngay các khu dân cư ven sông suối, khu vực có nguy cơ sạt lở… để chủ động di dời, sơ tán người dân khỏi nơi nguy hiểm đến nơi an toàn.

Ngày 4-10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự tỉnh đã chủ trì họp, chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 11.

Theo dự báo từ ngày 5 đến ngày 7-10, bão số 11 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Vịnh Bắc Bộ, ven biển và đất liền khu vực Quảng Ninh kèm theo mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Để ứng phó với bão số 11, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành công văn, văn bản chỉ đạo việc tăng cường, chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ninh xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, không được lơ là, chủ quan; chủ động ứng phó với tinh thần từ sớm, từ xa, phấn đấu "tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người" và giảm tối đa thiệt hại về tài sản…

Theo đó, đến nay các đơn vị quân đội trên địa bàn toàn tỉnh đã sẵn sàng huy động trên 4.000 người tham gia phòng, chống bão; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng về vật tư, trang thiết bị, phương án thông tin liên lạc.

Tất cả các lực lượng tại tỉnh Quảng Ninh đã sẵn sàng để phòng chống bão số 11. Trong ảnh: Lực lượng biên phòng Cô Tô hỗ trợ người dân gia cố tàu bè trước bão số 9 (ảnh: Thu Báu)

Các xã, phường, đặc khu đã huy động trên 13.000 người sẵn sàng cho công tác phòng, chống bão số 11. Các tàu đánh bắt thủy hải sản đã được thông tin về bão, sẽ hoàn thành về nơi neo đậu trong ngày 4-10. Các cơ sở nuôi trồng thủy sản tổ chức gia cố, tập trung đưa người lên bờ trước 12 giờ ngày 5-10.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh chủ động đối phó, phòng, chống bão là biện pháp tốt nhất nhằm giảm thiểu thiệt hại. Vì thế, các đơn vị, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Ông Khắng yêu cầu phòng ngừa, ứng phó bão số 11 theo phương châm “4 tại chỗ”; phân công rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, thực hiện nghiêm túc công tác ứng trực 24/7.

Cùng với đó, tăng cường thông tin về diễn biến bão cho đông đảo nhân dân biết để chủ động các biện pháp phòng tránh, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khi có tình huống.

Dự báo đường đi của bão số 11.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu thực hiện kiểm tra, rà soát ngay các khu dân cư ven sông suối, khu vực có nguy cơ sạt lở… để chủ động di dời, sơ tán người dân khỏi nơi nguy hiểm đến nơi an toàn; tổ chức trực canh tại các ngầm tràn khi có lũ; tuyên truyền vận động nhân dân (đặc biệt là đối tượng học sinh) không ra sông, suối bơi lội, vớt củi, đánh cá… khi có lũ.

Đặc biệt, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa hoàn lưu sau bão, cảnh báo kịp thời đến tận tổ dân, khu phố và người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh, kiên quyết thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân.