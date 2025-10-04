Bão số 11 giật cấp 14, Bộ Xây dựng ra công điện khẩn 04/10/2025 11:52

(PLO)- Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó bão số 11, bảo đảm an toàn giao thông và tính mạng, tài sản cho người dân.

Bộ Xây dựng vừa có công điện khẩn gửi các đơn vị trực thuộc và Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng, yêu cầu tập trung triển khai phương án ứng phó bão số 11, bảo đảm an toàn tính mạng người dân và hạn chế thiệt hại về tài sản.

Theo đó, Cục Đường bộ chỉ đạo các Khu Quản lý đường bộ phối hợp địa phương đảm bảo an toàn giao thông, phân luồng, cắm biển báo, rào chắn ở khu vực ngập nước, sạt lở, cấm đường tại các vị trí nguy hiểm. Các đơn vị phải bố trí nhân lực, vật tư, thiết bị để khắc phục sự cố, giữ giao thông thông suốt, nhất là trên các tuyến quốc lộ trọng điểm.

Cục Đường sắt và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam được giao kiểm tra cầu, đường yếu, khu vực dễ sạt lở, ngập nước, bố trí lực lượng tuần tra, chốt gác. Đồng thời, chuẩn bị phương án dừng tàu, giãn tàu hoặc chuyển tải hành khách khi có sự cố do mưa lũ.

Lực lượng chức năng tìm kiếm chiếc ô tô chở ba người bị đất đá vùi lấp ở Lào Cai sau cơn bão số 10. Ảnh: CTV

Cục Hàng hải và Đường thủy nội địa phải kiểm đếm, quản lý tàu thuyền trong vùng ảnh hưởng, hướng dẫn di chuyển vào nơi tránh trú an toàn, kiên quyết không để phương tiện ra khơi. Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải bố trí phương tiện ứng trực tại khu vực bão có khả năng đổ bộ để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn.

Cục Hàng không được giao yêu cầu các hãng hàng không, công ty bay dịch vụ điều chỉnh lịch bay phù hợp với diễn biến bão, đồng thời kiểm tra sân bay, hệ thống thông tin liên lạc, điều hành bay nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Sở Xây dựng các địa phương được giao phối hợp cùng lực lượng chức năng rà soát, khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông; kiểm tra khu vực nguy cơ sạt lở, ngập úng, thoát nước nhanh tại đô thị; đồng thời cắt tỉa cây xanh có nguy cơ gãy đổ, bố trí lực lượng và thiết bị sẵn sàng xử lý khi có sự cố.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 11 giờ ngày 4-10, tâm bão số 11 ở khoảng 18,2 độ vĩ Bắc; 115,7 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 390 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 14. Trong 3 giờ tới, bão số 11 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.