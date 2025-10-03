Bão Matmo đang áp sát Biển Đông, giật cấp 15 khi thành bão số 11 03/10/2025 06:23

(PLO)- Bão Matmo đang áp sát Biển Đông, dự báo rạng sáng 4-10, bão matmo đi vào Biển Đông, có khả năng mạnh lên cấp 12, giật cấp 15, gây gió mạnh, sóng lớn và biển động dữ dội.

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 3-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8°N; 123,7°E, trên vùng biển phía đông đảo lu-dông (philippines).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 11. bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Đến 1 giờ ngày 4-10: bão đi vào biển đông, mạnh cấp 10, giật cấp 12. vùng nguy hiểm từ 16°N đến 20,5°N; phía đông kinh tuyến 116,5°E. cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Đến 1 giờ ngày 5-10: bão mạnh lên cấp 12, giật cấp 15, ở trên vùng biển tây bắc biển đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 340 km về phía Đông Đông Nam. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Đến 1 giờ ngày 6-10: bão ở trên khu vực bắc Vịnh Bắc Bộ, mạnh cấp 11, giật cấp 14. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong khoảng 72-120 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có xu hướng giảm dần cường độ.

Do ảnh hưởng của bão Matmo, từ trưa và chiều 3-10, vùng biển phía đông bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Sóng biển cao 4-6 m, biển động dữ dội.

Từ ngày 4 đến 5-10, vùng biển Bắc Biển Đông có khả năng hứng gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. tàu thuyền hoạt động trong khu vực này cần hết sức cảnh giác với dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Trên đất liền, hoàn lưu bão Matmo, từ ngày 5 đến 7-10, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa phổ biến 100-200 mm/đợt, riêng các tỉnh ven biển Thanh Hóa – Quảng Ninh có nơi trên 250 mm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, đô thị. Người dân cần theo dõi chặt chẽ cảnh báo mưa bão để chủ động ứng phó.

Chỉ ít ngày trước, Bắc Trung Bộ và nhiều tỉnh miền Bắc vừa chịu thiệt hại nặng nề do bão số 10. Theo báo cáo từ cục quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ NN&MT), tính đến tối 2-10, bão số 10 và lũ lớn gây ra 65 người chết và mất tích, 153 người bị thương. Hàng chục nghìn ngôi nhà bị tốc mái, sập đổ hoặc ngập nặng; hơn 80.600 ha lúa, hoa màu cùng 50.000 ha rừng bị tàn phá; gần nửa triệu gia cầm, 21.000 gia súc bị chết, cuốn trôi.

Thiệt hại kinh tế sơ bộ đã lên tới hơn 12.799 tỉ đồng, trong đó riêng Hà Tĩnh khoảng 6.000 tỉ, Lào Cai 2.750 tỉ, Nghệ An 2.120 tỉ.

Các địa phương, lực lượng chức năng vẫn khẩn trương tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ dân khắc phục nhà cửa, khôi phục giao thông và điện sinh hoạt. Trong khi công tác này chưa hoàn tất, việc bão Matmo sắp vào tiếp tục gây sức ép lớn đối với công tác ứng phó thiên tai.