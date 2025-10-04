Bão số 11 Matmo đã mạnh lên cấp 11, giật cấp 14 04/10/2025 08:47

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sau khi vào Biển Đông vào chiều qua, bão số 11 Matmo vẫn đang tiếp tục mạnh lên.

Lúc 8 giờ sáng nay, 4-10, bão Matmo đang ở khoảng 18.1 độ Vĩ Bắc; 116.5 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 470 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117 km/giờ), giật cấp 14. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Theo dự báo của cơ quan dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 11 có thể đạt cường độ cực đại ở cấp 13, giật cấp 16 khi tiến gần đến bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Khoảng sáng 5-10, bão có thể đạt cường độ cực đại.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 11 Matmo.

Dự báo, bão Matmo có thể ảnh hưởng trực tiếp đất liền miền Bắc Việt Nam. Sau khi đi qua bán đảo Lôi Châu, bão sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực bắc vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần. Khi ở trên khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc, cường độ bão còn cấp 8, giật cấp 10.

Khi bão đi vào đất liền khu vực phía Đông Bắc của Bắc Bộ, khả năng bão chỉ còn là áp thấp nhiệt đới với cường độ dưới cấp 6.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới nằm trên vĩ tuyến 16,00N-22,00N; kinh tuyến 110,00E-119,00E.

Dự báo do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 16. Với sức gió này sẽ có sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm bão 6-8 m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Từ chiều 5-10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Từ tối 5-10, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4 m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3-5 m, biển động dữ dội (biển động dữ dội, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền).

Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao 0,4-0,6 m. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn từ chiều và tối 5-10.

Cảnh báo: Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Từ đêm 5-10, trên đất liền khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9 (gió làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa. Không thể đi ngược gió). Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ đêm 5-10 đến hết đêm 7-10, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm; riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 150-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200 mm/3 giờ).

Khu vực Hà Nội từ gần sáng 6-10 đến hết ngày 7-10 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm.