Hải Phòng, Quảng Ninh cấm biển để phòng, chống bão số 11 04/10/2025 18:08

(PLO)- Để phòng, chống bão số 11, TP Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh đã cấm biển, không cho tàu thuyền ra khơi.

Chiều 4-10, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự TP Hải Phòng đã có thông báo về việc cấm một số hoạt động trên khu vực cửa sông, biển để phòng, chống bão số 11.

Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố thông báo cấm các phương tiện tàu du lịch, tàu, thuyền khai thác thủy sản ra khơi; các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí tại khu vực biển, đảo; các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động khác ở khu vực cửa sông, ven biển, ngoài khơi từ 17 giờ, ngày 4-10.

Dự báo hướng đi của bão số 11.

Ban Chỉ huy bộ đội Biên phòng thành phố, UBND các xã, phường ven biển, các đặc khu thường xuyên thông báo, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển; số lao động trên các lồng bè nuôi trồng thuỷ sản, chòi canh; bằng mọi biện pháp vào nơi tránh, trú an toàn; sắp xếp không để xảy ra va chạm và chìm tàu tại nơi neo đậu. Các công việc này phải hoàn thành trước 19 giờ ngày 4-10.

Cùng với đó, kiên quyết ngăn chặn, không để các tàu thuyền thuỷ sản, phương tiện đường thủy nội địa đã vào nơi trú tránh hoạt động trong thời gian có gió mạnh, sóng lớn (trường hợp cần thiết áp dụng biện pháp cưỡng chế).

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chỉ đạo các Đồn Biên phòng tuyến biển, đảo tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú theo quy định; sẵn sàng phương án điều động, sử dụng tàu CN-09 và các phương tiện khác tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

Tại Quảng Ninh, chiều 4-10, do ảnh hưởng của cơn bão số 11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh này cũng đã ban hành văn bản thông báo tạm ngừng cấp phép tàu.

Tàu thuyền trở về nơi tránh trú an toàn tại Quảng Ninh. Ảnh: NS

Theo đó, để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Sở Xây dựng, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ đường thủy nội địa, UBND các địa phương ven biển tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi.

Có thể xem xét, cho phép các tàu được chạy về nơi tránh trú, neo đậu và kết thúc công việc này trước 12 giờ ngày 5-10.

Cùng với đó, tạm ngừng cấp phép các hoạt động thăm quan, lưu trú trên biển. Thời gian tạm ngừng từ 8 giờ ngày 5-10. Việc tạm ngừng cấp phép kết thúc khi có Bản tin cuối cùng về bão số 11.