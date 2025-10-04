Thiên tai chồng thiên tai, Thủ tướng Chính phủ ra công điện khẩn để ứng phó bão số 11 04/10/2025 11:31

(PLO)- Nhấn mạnh sự nguy hiểm của cơn bão số 11 khi thiên tai chồng thiên tai, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương ứng phó chủ động, kịp thời với bão số 11.

Ngày 4-10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký ban hành Công điện số 186/CĐ-TTg về chủ động ứng phó bão số 11.

Theo đó, để sẵn sàng ứng phó bão số 11, chủ động phòng, chống các đợt thiên tai, bão lũ tiếp theo, bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân, giảm thiệt hại về tài sản, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương và nhân dân cần nhận thức rõ tính chất hết sức nguy hiểm của cơn bão số 11 khi thiên tai chồng thiên tai, nguy cơ tai biến chồng tai biến, đa thiên tai, để có phương án, giải pháp ứng phó chủ động, kịp thời, hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển, nhất là khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển.

"Bảo đảm an toàn các hoạt động trên biển, trên đảo, ven biển và trong đất liền, đặc biệt lưu ý đề phòng dông lốc xảy ra trước bão và bảo đảm an toàn các hoạt động du lịch trên Vịnh"- công điện nêu rõ.

Cùng với đó, bảo vệ nhà cửa, cơ sở giáo dục, y tế, đê điều, hồ đập, hoạt động sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản; rà soát, sẵn sàng sơ tán, di dời dân cư...

Theo dự báo, trong ngày 5 đến 7-10, bão số 11 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Vịnh Bắc Bộ, gây mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An.

Với khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhất là các tỉnh miền núi, trung du , Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó; rà soát “bốn tại chỗ”, bố trí lực lượng, thiết bị tại các địa bàn trọng điểm để sẵn sàng xử lý ngay các sự cố, không để bị động, bất ngờ.

Đặc biệt với tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiểm tra, chỉ đạo triển khai ngay việc sơ tán, di dời các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trượt lở đất tại xã Bảo Hà (tỉnh Lào Cai).

Bộ NN&MT được giao chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn theo dõi chặt chẽ thường xuyên, cập nhật kết quả dự báo của quốc tế để dự báo chính xác nhất có thể về diễn biến bão, mưa, dòng chảy trên các lưu vực sông và hồ chứa nước, khoanh định các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở; thường xuyên cập nhật, thông báo khu vực nguy hiểm.

Bộ này cũng được yêu cầu chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, UBND tỉnh Lào Cai, chủ đập để theo dõi chặt chẽ, quyết định vận hành điều tiết nước hồ chứa thủy điện Thác Bà.

Cùng với đó, đôn đốc các ngành, địa phương triển khai công tác ứng phó với bão phù hợp với tình hình. Hướng dẫn, đôn đốc UBND các tỉnh, thành phố rà soát xây dựng các kịch bản, phương án cụ thể ứng phó với từng loại hình thiên tai, từng cấp độ, từng tình huống.

Các Bộ: Xây dựng, Công Thương chủ động chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó với bão, mưa lũ thuộc lĩnh vực quản lý, bảo đảm an toàn đối với các hoạt động vận tải; an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống truyền tải điện, sản xuất công nghiệp.

Các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn chủ động phối hợp với địa phương rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân ứng phó với bão, mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt.

Bộ Ngoại giao được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương biên giới tăng cường trao đổi với Trung Quốc về việc phối hợp cung cấp thông tin xả lũ của các hồ chứa thượng nguồn, tránh bị động, bất ngờ.