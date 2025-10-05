Đêm nay bão số 11 đi vào Quảng Ninh, mưa to gió lớn sắp trút xuống Bắc Bộ 05/10/2025 14:26

(PLO)- Khoảng nửa đêm nay đến rạng sáng mai, bão số 11 sẽ đổ bộ vào khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc).

Trưa 5-10, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết bão số 11 (tên quốc tế Matmo) đang hoạt động ở khu vực phía đông đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng hơn 300 km.

Đêm nay đến sáng mai, bão số 11 đổ bộ Quảng Ninh

Bão di chuyển với tốc độ khoảng 25 km/h theo hướng Tây Tây Bắc. Hiện cường độ bão đạt khoảng cuối cấp 12 – đầu cấp 13, đây cũng là thời điểm bão đạt cường độ mạnh nhất.

“Dự báo chiều tối nay, bão số 11 sẽ vượt qua đảo Lôi Châu và đi vào khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ với cường độ khoảng cấp 12, giật cấp 15. Sau đó, bão sẽ di chuyển dọc theo ven biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ và có khả năng đổ bộ vào khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh - Việt Nam và Quảng Tây - Trung Quốc vào khoảng nửa đêm nay đến rạng sáng mai”, ông Khiêm nói.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia dự báo về diễn biến bão số 11.

Với hướng di chuyển và tốc độ của bão số 11 hiện nay, dự báo vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có khả năng chịu gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15. Khu vực đảo Bạch Long Vĩ và Cô Tô cần đặc biệt lưu ý gió mạnh, sóng lớn. Hoạt động tàu thuyền, nuôi trồng thủy sản tại ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình cần chủ động phòng tránh.

Trên đất liền, ven biển Quảng Ninh và phía Bắc TP Hải Phòng có thể chịu gió mạnh cấp 9–10, giật cấp 12–13. Gió mạnh cấp 8 có thể mở rộng tới khu vực Lạng Sơn, đặc biệt là các xã, phường giáp biên giới Việt – Trung. Vùng sâu trong đất liền khu vực Đông Bắc có thể chịu gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9. Thời điểm gió mạnh nhất trên đất liền dự kiến từ đêm nay đến trưa ngày mai (6-10).

Từ đêm nay, mưa lớn ở miền núi phía Bắc

Ngoài gió mạnh, bão số 11 sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, tập trung từ đêm nay đến trưa ngày 9-10, trọng tâm ở khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ: mưa phổ biến 150–250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm (Quảng Ninh, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Cao Bằng...).

Đồng bằng Bắc Bộ có lượng mưa 70–150 mm, cục bộ trên 200 mm.

Dự báo vùng ảnh hưởng của bão số 11.

“Với lượng mưa lớn như vậy, chúng tôi nhận định cần phải đặc biệt đề phòng nguy cơ xảy ra một đợt lũ lớn trên hệ thống sông ở Bắc Bộ. Mực nước có thể lên mức báo động 2 – báo động 3, thậm chí một số nơi có khả năng vượt báo động 3.

Đồng thời, lưu lượng nước lũ đổ về các hồ chứa cũng có thể tăng cao trong đợt ảnh hưởng của cơn bão số 11 lần này, từ khoảng ngày 6 đến ngày 9 tới. Cần đặc biệt chú ý công tác vận hành và đảm bảo an toàn cho các hồ chứa lớn ở phía Bắc như hồ Thác Bà, hồ Tuyên Quang, hồ Hòa Bình…”, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia nhấn mạnh.

Một điểm hết sức quan trọng khác là nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Trong cơn bão số 10 (Bualoi) vừa qua, đã có một đợt mưa rất lớn ở khu vực trung du và vùng núi phía Bắc, với lượng mưa phổ biến 200–300 mm.

Cảnh báo sạt lở, lũ quét

Tính đến thời điểm hiện tại, hầu hết các khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ đã có độ ẩm đất bão hòa, đất ngậm nước rất nhiều. Nhiều nơi đã xuất hiện tình trạng sạt trượt. Trên các sông suối và sườn núi vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ nghẽn dòng sau đợt mưa lớn vừa rồi.

Chính vì vậy, trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến ngày 7 tới, khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ tiếp tục được dự báo có mưa lớn, với lượng mưa phổ biến từ 200 mm trở lên. Đây là thời điểm cần đặc biệt lưu ý nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và lũ lớn trên các hệ thống sông.

Lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, trung du Bắc Bộ ở mức rất cao. Đáng lưu ý, trước đó bão số 10 (Bualoi) đã gây mưa lớn khiến độ ẩm đất ở khu vực này đã bão hòa, làm gia tăng nguy cơ sạt trượt và tắc nghẽn dòng chảy.