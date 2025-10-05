Bão số 11 chiều nay xuống vịnh Bắc Bộ 05/10/2025 09:29

(PLO)- Dự báo rạng sáng ngày 6-10, bão số 11 sẽ di chuyển vào khu vực Quảng Ninh (Việt Nam) - Quảng Tây (Trung Quốc) với cường độ giảm xuống cấp 9, giật cấp 12.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 8 giờ sáng nay, 5-10, bão số 11, tên quốc tế là Matmo (nghĩa là mưa lớn), đang ở 20.2 độ Vĩ Bắc; 111.4 độ Kinh Đông. Với vị trí này, bão đang trên vùng biển Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 400km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/giờ), giật cấp 16. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 11 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.

Khoảng từ chiều đến tối nay, bão đi vào khu vực vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh khoảng 190km về phía Đông Đông Nam. Cường độ bão lúc tối nay giảm nhẹ, còn khoảng cấp 12, giật cấp 15.

Dự báo hướng di chuyển và vùng ảnh hưởng của bão số 11.

Vùng nguy hiểm: Phía Bắc vĩ tuyến 18,00N; kinh tuyến 107,50E-114,00E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ.

Sau khi đi vào vịnh Bắc Bộ, cường độ bão suy yếu dần. Dự báo rạng sáng ngày 6-10, bão số 11 sẽ di chuyển vào khu vực Quảng Ninh (Việt Nam) - Quảng Tây (Trung Quốc) với cường độ giảm xuống cấp 9, giật cấp 12.

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm 5 đến trưa ngày 6-10, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 11-12. Cấp gió này có thể làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa. Không thể đi ngược gió.

Các xã/phường khu vực phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh có khả năng có gió bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13. Các khu vực các xã/phường còn lại của tỉnh Quảng Ninh và khu vực ven biển TP. Hải Phòng có khả năng có gió bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Khu vực các xã/phường ven biển tỉnh Hưng Yên và khu vực các xã vùng biên giới phía Bắc của tỉnh Lạng Sơn có khả năng có gió bão mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10. Khu vực phía Đông Bắc tỉnh Bắc Ninh (tỉnh Bắc Giang cũ) có khả năng có gió bão mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ đêm 5-10, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ bắt đầu có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm. Khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Khuyến cáo nguy cơ sạt lở đất ở các tỉnh miền núi phía Bắc cao.