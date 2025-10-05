Hà Nội khuyến khích làm việc trực tuyến và cho học sinh nghỉ học khi bão số 11 đổ bộ 05/10/2025 05:20

(PLO)- TP Hà Nội yêu cầu sở, ngành, địa phương khẩn trương ứng phó với bão số 11, khuyến khích làm việc trực tuyến và cho học sinh nghỉ học tùy tình hình thời tiết…

Tối ngày 4-10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh có công điện khẩn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã phường của TP khẩn trương triển khai công tác ứng phó bão số 11 (bão Matmo).

Công điện cho biết theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, chiều 3-10, bão Matmo đã đi vào biển Đông và trở thành cơn bão số 11, sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 13, dự kiến mạnh lên cấp 12-13, giật cấp 15-16 và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, từ ngày 5 đến 7-10.

Hiện mực nước tại các sông lớn như sông Đà, sông Hồng, sông Đuống vẫn đang ở mức cao; nhiều hồ chứa thủy lợi như Suối Hai, Quan Sơn, Văn Sơn… đã vượt ngưỡng tràn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, úng ngập. Trong khi đó, Hà Nội vẫn đang khắc phục thiệt hại nặng nề sau bão số 10 với hơn 2.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng ngập.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các địa phương nhận thức rõ tính chất “thiên tai chồng thiên tai, nguy cơ chồng nguy cơ”, chuẩn bị kỹ các phương án bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Do ảnh hưởng của bão số 10, lũ trên sông Hồng qua địa bàn Hà Nội mấy ngày qua dâng cao gây ngập một số dãy nhà ven sông. Ảnh: Trọng Phú

UBND các xã, phường phải theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, thường xuyên thông báo, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh; rà soát, sẵn sàng di dời, sơ tán dân ở khu vực nguy hiểm như vùng trũng thấp, bãi giữa sông, nơi có nguy cơ sạt lở, cô lập.

Các lực lượng công an, quân đội, thủy lợi, xây dựng được yêu cầu ứng trực 24/24, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, xử lý sự cố đê điều, hồ đập, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn điện khi xảy ra mưa lớn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Sở Xây dựng triển khai phương án tiêu thoát nước, vận hành các hồ chứa, hạ thấp mực nước để giảm úng ngập. Sở Công Thương phải đảm bảo nguồn cung lương thực, hàng hóa thiết yếu; Sở Y tế chuẩn bị sẵn vật tư, thuốc men, đội cấp cứu lưu động, ngăn ngừa dịch bệnh sau bão.

Đáng chú ý, UBND TP Hà Nội khuyến khích các cơ quan, đơn vị bố trí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tuyến vào ngày 6-10 nếu thời tiết diễn biến xấu.

Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ động quyết định cho học sinh các cấp nghỉ học hoặc chuyển sang hình thức học trực tuyến tùy theo tình hình mưa, bão, ngập lụt tại từng khu vực, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên và học sinh.

Cùng với đó, Sở Khoa học và Công nghệ phải bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời cập nhật cảnh báo thời tiết; Tổng Công ty Điện lực Hà Nội được yêu cầu tăng cường ứng trực, ưu tiên cấp điện ổn định cho các trạm bơm tiêu úng và khu dân cư trọng điểm.

Các cơ quan báo chí của thành phố như Đài PT-TH Hà Nội, Báo Hà Nội Mới, Báo Kinh tế & Đô thị được giao tăng thời lượng phát sóng, truyền tin về diễn biến bão, hướng dẫn người dân ứng phó, đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời đến từng khu dân cư.

Đối với việc khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và mưa, lũ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở ngành, đơn vị, xã phường của thành phố khẩn trương hoàn thành công tác rà soát, đánh giá, thống kê thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất gây ra.

Tập trung cao độ hỗ trợ Nhân dân vẫn còn phải sơ tán, di dời, sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng, thiệt hại; khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, trước hết là các khu vực, các điểm úng ngập, sự cố chưa được giải quyết.

Trong đó, lưu ý kết hợp công tác dọn dẹp, khơi thông dòng chảy, hạ mực nước hồ, tiêu thoát hạ nước đệm trên hệ thống thoát nước nội, ngoại thành để sẵn sàng ứng phó với bão số 11 và mưa, lũ có thể xảy ra.

Tập trung chỉ đạo xử lý dọn dẹp, vệ sinh môi trường; khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, lưu thông hàng hoá, nhất là sản xuất nông nghiệp để tạo điều kiện cho người dân sớm ổn định lại cuộc sống, bảo đảm tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Chủ tịch Trần Sỹ Thanh cũng yêu cầu tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát huy truyền thống dân tộc, huy động sự chung tay của các nhà hảo tâm và đồng bào, đồng chí, nhất là của cộng đồng doanh nghiệp cùng sẻ chia, hỗ trợ Nhân dân vùng bị thiên tai trong cả nước vượt qua khó khăn, mất mát, sớm ổn định lại cuộc sống.