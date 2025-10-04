Nghệ An hỏa tốc thực hiện lệnh vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ để giảm lũ cho hạ du 04/10/2025 08:02

Cơn bão Matmo (bão số 11) đã đi vào biển Đông và theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung Bộ, mực nước tại nhiều trạm trên sông Cả có diễn biến phức tạp.

Lúc 7 giờ sáng 3-10, mực nước tại trạm Con Cuông (xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An) ghi nhận 27,58m (dưới báo động I 4,12m); trạm Nam Đàn 4,32m (trên báo động II 0,32 m); trạm Dừa 3,09 m (trên báo động I 0,39m).

Thủy điện Bản Vẽ vận hành hạ mức nước hồ xuống để đón lũ, cắt lũ cho hạ du.

Riêng tại hồ thủy điện Bản Vẽ, đến 13 giờ 3-10, mực nước hồ đạt 199,66m; lưu lượng nước về hồ 730 m³/s; lưu lượng xả qua tổ máy và tràn đạt 435 m³/s. Dự báo trong 24 giờ tới, lưu lượng về hồ có xu thế biến đổi chậm, cao nhất ở mức 600 - 700 m³/s. Từ ngày 6 đến 8-10, lưu lượng lớn nhất có thể đạt 600 m³/s, trung bình ở mức 400 - 500 m³/s.

Trước tình hình đó, Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An lệnh cho Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ vận hành hạ mức nước hồ xuống hạ du với lưu lượng lớn hơn lưu lượng lũ về hồ, nhưng không vượt quá mức quy định tại Quyết định 1605/QĐ-TTg ngày 13-11-2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, từ 9 giờ ngày 3-10, hồ Bản Vẽ xả nước qua cửa xả sâu và phát điện với lưu lượng 600 m³/s ± 10%. Trong quá trình vận hành, nếu mực nước tại trạm Con Cuông vượt báo động I nhưng chưa tới báo động II, hoặc khi lưu lượng về hồ từ 1.000 đến 1.200 m³/s, Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ được phép chủ động điều chỉnh, song tuyệt đối không vượt quá giới hạn quy định về lưu lượng xả.

Lệnh này nhằm đảm bảo an toàn công trình và chủ động dung tích phòng lũ, giảm thiểu rủi ro cho vùng hạ du.