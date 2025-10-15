EVNCPC ủng hộ hơn 5,1 tỷ đồng giúp đồng bào vùng bão lũ và nhân dân Cuba 15/10/2025 15:31

(PLO)- Tập thể CBCNV EVNCPC đã chung tay đóng góp hơn 5,1 tỷ đồng nhằm hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung, miền Bắc khắc phục hậu quả bão lụt vừa qua và giúp đỡ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn.

Sau 5 ngày Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) phát động phong trào quyên góp trong toàn thể CBCNV, tổng số tiền ủng hộ đã đạt hơn 5,1 tỷ đồng. Cuộc vận động được triển khai tại 20 tổ chức Công đoàn cơ sở trực thuộc, gồm 17 đơn vị thành viên và 3 đơn vị có cổ phần vốn góp, với hơn 11.740 CBCNV tham gia.

Nhiều đơn vị có mức đóng góp cao, trong đó Công ty Điện lực Đà Nẵng, Công ty Điện lực Đắk Lắk và Công ty Điện lực Gia Lai mỗi đơn vị quyên góp trên 750 triệu đồng; Công ty Điện lực Quảng Ngãi đóng góp gần 600 triệu đồng.

Ngoài ra, nhiều Công ty Điện lực thành viên cũng ủng hộ nhân dân Cuba hàng trăm triệu đồng, như Công ty Điện lực Quảng Trị 205 triệu đồng, Công ty Điện lực Đắk Lắk gần 167 triệu đồng, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa 162 triệu đồng, Công ty Điện lực Khánh Hòa 235 triệu đồng.

Ông Ngô Tấn Cư, Tổng giám đốc EVNCPC, nói: “Mỗi ngày lương đóng góp của cán bộ nhân viên là một nghĩa cử cao đẹp thể hiện tinh thần tương thân tương ái của CBCNV EVNCPC với đồng bào và bạn bè quốc tế”.

Từ đầu năm 2025 đến nay, EVNCPC đã dành trên 11,6 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội gồm: 5,9 tỷ đồng xây nhà tình nghĩa; 243 triệu đồng cho chương trình “Thắp sáng đường quê”; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và hơn 4,11 tỷ đồng cho các chương trình hỗ trợ người nghèo, sinh viên, gia đình chính sách, trẻ em mồ côi, bệnh nhân nghèo…