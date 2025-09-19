Nửa thế kỷ thắp sáng miền Trung-Tây Nguyên 19/09/2025 14:56

(PLO)- Ngày 7-10-1975, Bộ trưởng Bộ Điện và Than ký Quyết định thành lập Công ty Điện lực miền Trung – tiền thân của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC). Gần 50 năm qua, EVNCPC đã không ngừng phấn đấu vượt khó, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và đời sống nhân dân khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

EVNCPC đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất, lần thứ 2 năm 2020.

Những ngày đầu thành lập, cơ sở vật chất nghèo nàn, sản lượng điện thương phẩm chưa đầy 100 triệu kWh, tình trạng thiếu điện kéo dài, ảnh hưởng nặng nề đến phát triển khu vực. Với tinh thần vượt khó, cán bộ công nhân viên ngành điện miền Trung đã từng bước khôi phục, xây dựng nhà máy điện, phát triển lưới điện, đưa miền Trung hòa vào hệ thống điện quốc gia từ năm 1994 với công trình đường dây 500kV Bắc – Nam lịch sử. Đây là bước ngoặt lớn, mở ra giai đoạn phát triển mạnh mẽ, bảo đảm cung ứng điện an toàn, liên tục cho khu vực.

Trong quá trình phát triển, EVNCPC đã đầu tư nhiều công trình trọng điểm: đưa điện đến 100% huyện, xã, phường, thôn buôn; hoàn thành các dự án cấp điện cho Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Nhơn Châu, Cồn Cỏ, góp phần quan trọng phát triển kinh tế biển đảo và giữ vững chủ quyền quốc gia. Hiện nay, tỷ lệ hộ dân có điện đạt 99,91%, khách hàng sử dụng điện trên 4,9 triệu.

EVNCPC cũng tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ: sửa chữa nóng (hotline), điều khiển xa lưới 110kV, công tơ điện tử, dịch vụ điện tử 100%; được quốc tế đánh giá cao về lưới điện thông minh, chuyển đổi số, từng bước khẳng định vị thế trong khu vực ASEAN. Cùng với đó, Tổng công ty đầu tư phát triển năng lượng tái tạo, đưa vào vận hành 10 nhà máy thủy điện, 2 nhà máy điện mặt trời với tổng công suất hàng trăm MW.

Song song với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, EVNCPC luôn quan tâm công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ cộng đồng với hàng nghìn căn nhà tình nghĩa, các chương trình “Thắp sáng đường quê”, quỹ vắc-xin Covid-19, hỗ trợ thiên tai bão lũ, góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn, trách nhiệm với cộng đồng.

Với những nỗ lực bền bỉ, EVNCPC đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập các hạng nhất, nhì, ba; Huân chương Lao động các hạng nhất, nhì, ba; Danh hiệu Anh hùng Lao động cùng nhiều bằng khen, cờ thi đua của Chính phủ và các bộ ngành.

Truyền thống 50 năm là nền tảng để tập thể lãnh đạo và người lao động EVNCPC tiếp tục viết tiếp câu chuyện của sự đoàn kết, đổi mới, xây dựng Tổng công ty ngày càng lớn mạnh. Đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển bền vững của miền Trung – Tây Nguyên và đất nước bước vào kỷ nguyên mới.