Hơn 200 'chiến binh' điện lực miền Trung ra Hà Tĩnh khắc phục hậu quả bão số 5 26/08/2025 15:57

(PLO)- Sáng 26-8, Tổng công ty Điện lực miền Trung cử hơn 200 công nhân, kỹ sư lên đường hỗ trợ Công ty Điện lực Hà Tĩnh khắc phục thiệt hại lưới điện do bão số 5 gây ra.

Đoàn công tác do ông Nguyễn Hữu Khánh - Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn EVNCPC làm Trưởng đoàn, cùng các ban chức năng đã khẩn trương lên đường ngay trong sáng nay.

Trước mắt, EVNCPC đã thành lập Đội xung kích từ năm Công ty Điện lực: Quảng Trị (40 người), Huế (50 người), Đà Nẵng (40 người), Quảng Ngãi (40 người) và Gia Lai (40 người), mang theo phương tiện, trang thiết bị và vật tư cần thiết để phối hợp cùng Công ty Điện lực Hà Tĩnh khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện.

Các công nhân, kỹ sư được giao nhiệm vụ trước khi lên đường hỗ trợ khắc phục sự cố lưới điện ở Hà Tĩnh. Ảnh: NT.

Ông Ngô Tấn Cư - Tổng giám đốc EVNCPC nhấn mạnh: “Mặc dù lưới điện của EVNCPC cũng chịu ảnh hưởng sau bão số 5 nhưng với tinh thần tương thân, tương ái, ngay khi biết Công ty Điện lực Hà Tĩnh bị thiệt hại nghiêm trọng, nhiều khu vực mất điện, chúng tôi đã huy động khẩn cấp hơn 200 cán bộ, kỹ sư, công nhân lên đường hỗ trợ".

EVNCPC là đơn vị thường xuyên đối mặt với các sự cố do bão lũ gây ra, có nhiều kinh nghiệm xử lý sự cố thiên tai. Vì vậy, lực lượng, phương tiện và vật tư đã được triển khai ngay để phối hợp cùng đơn vị bạn, nhanh chóng khôi phục sự cố lưới điện và sớm cấp điện trở lại cho người dân.

Theo thống kê ban đầu, bão số 5 với sức gió mạnh trên cấp 12, giật cấp 14–15 đã trực tiếp đổ bộ vào khu vực Hà Tĩnh – Nghệ An, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Tại Hà Tĩnh, hai đường dây 110kV (Cẩm Xuyên – Kỳ Anh 2 và T500 – Hương Khê) gặp sự cố, nhiều khu vực trên địa bàn phải ngừng cấp điện. Trên lưới trung thế, hơn 220 đường dây và nhánh rẽ bị gián đoạn, trong đó các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa là những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Hệ thống trạm biến áp cũng bị tác động lớn với hàng ngàn trạm ngừng vận hành. Nhiều cột điện gãy đổ, đường dây hư hỏng, gần 3.000 công tơ và nhiều thiết bị phụ trợ khác bị ảnh hưởng.