Nóng hôm nay: Đã tiếp nhận hơn 467 tỉ ủng hộ nhân dân Cuba, 800 tỉ ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão; Người dân Thái Nguyên hối hả dọn dẹp sau khi lũ rút 10/10/2025 06:15

Nóng hôm nay: Ngày 9-10, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba và công tác vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh cho biết, chỉ sau 30 giờ phát động vào ngày 13-8, chương trình ủng hộ nhân dân Cuba đã đạt 65 tỉ đồng (100% mục tiêu ban đầu). Sau 48 giờ, đạt gấp đôi mục tiêu là 130 tỉ đồng. Tính đến 10 giờ ngày 8-10, tổng số tiền tiếp nhận qua tài khoản đạt hơn 467 tỉ đồng.