TP.HCM: Cận cảnh khu vực triển khai dự án cầu đường Nguyễn Khoái hơn 3.700 tỉ 09/11/2025 08:00

(PLO)- Nhiều hộ dân trên đường Nguyễn Khoái (phường Vĩnh Hội, TP.HCM) đang tất bật tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng cho dự án hơn 3.700 tỉ.

Trong tháng 11-2025, TP.HCM dự kiến sẽ khởi công dự án xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái nối ba khu vực (quận 1, quận 4 và quận 7 cũ). Dự án do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) làm chủ đầu tư với tổng số vốn hơn 3.700 tỉ (nguồn ngân sách TP.HCM).

Thông tin từ chủ đầu tư, nếu đảm bảo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và các thủ tục xây dựng... dự án dự kiến hoàn thành vào quý IV-2027.

Theo ghi nhận của PV PLO vào ngày 8-11, nhiều hộ dân trên đường Nguyễn Khoái (phường Vĩnh Hội, TP.HCM) đang tất bật tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng, mở đường cho dự án nghìn tỉ. Máy xúc chuyên dụng, xe tải và nhiều công nhân đang liên tục vận chuyển phế liệu từ những công trình hiện hữu có phần đất bị ảnh hưởng. Một số hộ dân đã hoàn tất việc di dời, chỉnh trang nhà ở để dần ổn định cuộc sống.

Dự án xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái có tổng chiều dài hơn 4km, trong đó phần cầu dài khoảng 2,5km, rộng từ 6,5-25m; phần đường dài hơn 2,3km, rộng từ 26,5-61,5m và các nhánh cầu dẫn có tổng chiều dài hơn 1,3km. Ngoài ra, có hạng mục xây dựng cải tạo, mở rộng đường Võ Văn Kiệt về phía rạch Bến Nghé dài khoảng 863m, rộng khoảng 47,8m đến 63,5m. Phối cảnh dự án: Sở Xây dựng TP.HCM.

Năm 2016, dự án cầu đường Nguyễn Khoái được TP.HCM thông qua với mức đầu tư ban đầu 1.250 tỉ, sau đó tăng lên hơn 2.800 tỉ (do điều chỉnh quy mô). Đến cuối năm 2023, TP.HCM tiếp tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, nâng tổng vốn lên hơn 3.700 tỉ (ngân sách thành phố). Trong ảnh: Khu vực sẽ triển khai dự án xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái nhìn từ trên cao.

Dự án xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái sẽ hình thành trục giao thông nối 3 khu vực (quận 1, quận 4, quận 7 cũ). Điểm đầu dự án từ đường D1 (quận 7 cũ) nối đường Nguyễn Khoái (quận 4 cũ - nay là phường Vĩnh Hội, TP.HCM) cùng các nhánh rẽ nối các đường Tôn Thất Thuyết﻿, Trần Xuân Soạn.



Tiếp nối đường Nguyễn Khoái, phần cầu vượt rạch Bến Nghé nối vào đường Võ Văn Kiệt. Tại đây ngoài cầu chính, các nhánh rẽ sẽ kết nối giao thông khu vực Bến Vân Đồn, đường Võ Văn Kiệt hiện hữu.

Khu vực Bến Vân Đồn giao với đường Nguyễn Khoái (phường Vĩnh Hội, TP.HCM).

Trục đường Võ Văn Kiệt giao đường Trần Đình Xu, điểm cuối tiếp nối của dự án (quận 1 cũ).

Máy xúc chuyên dụng, xe tải gấp rút vận chuyển phế liệu xây dựng từ những căn nhà đang tháo dỡ.

Dù trời trưa nắng nhưng công nhân vẫn tiếp tục phá vỡ tường bê tông, nhà dân có phần diện tích bị ảnh hưởng để bàn giao mặt bằng cho dự án nghìn tỉ.

Trường học nhường đất để làm dự án, một số hộ dân dọc tuyến đường Nguyễn Khoái vẫn đang thi công, sửa nhà sau khi bàn giao mặt bằng.