TP.HCM: Cận cảnh khu vực triển khai dự án cầu đường Nguyễn Khoái hơn 3.700 tỉ

(PLO)- Nhiều hộ dân trên đường Nguyễn Khoái (phường Vĩnh Hội, TP.HCM) đang tất bật tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng cho dự án hơn 3.700 tỉ.
Trong tháng 11-2025, TP.HCM dự kiến sẽ khởi công dự án xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái nối ba khu vực (quận 1, quận 4 và quận 7 cũ). Dự án do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) làm chủ đầu tư với tổng số vốn hơn 3.700 tỉ (nguồn ngân sách TP.HCM).
Thông tin từ chủ đầu tư, nếu đảm bảo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và các thủ tục xây dựng... dự án dự kiến hoàn thành vào quý IV-2027.
Theo ghi nhận của PV PLO vào ngày 8-11, nhiều hộ dân trên đường Nguyễn Khoái (phường Vĩnh Hội, TP.HCM) đang tất bật tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng, mở đường cho dự án nghìn tỉ. Máy xúc chuyên dụng, xe tải và nhiều công nhân đang liên tục vận chuyển phế liệu từ những công trình hiện hữu có phần đất bị ảnh hưởng. Một số hộ dân đã hoàn tất việc di dời, chỉnh trang nhà ở để dần ổn định cuộc sống.
Trục đường Võ Văn Kiệt giao đường Trần Đình Xu, điểm cuối tiếp nối của dự án (quận 1 cũ).
Trường học nhường đất để làm dự án, một số hộ dân dọc tuyến đường Nguyễn Khoái vẫn đang thi công, sửa nhà sau khi bàn giao mặt bằng.