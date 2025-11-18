'Chạm' cột mốc 836 (2), chứng kiến lễ chào cờ đặc biệt ở biên giới Cao Bằng 18/11/2025 08:00

(PLO)- Giữa nắng trưa biên giới Cao Bằng, lá cờ đỏ sao vàng phấp phới trên cột mốc 836 (2), chúng tôi cảm nhận rõ khoảnh khắc thiêng liêng giữa non nước hùng vĩ và niềm tự hào Tổ quốc.

Thác Bản Giốc hùng vỹ, xanh ngát bên dòng Quây Sơn.

Trong chuyến “Hành trình hướng về cội nguồn cách mạng”, Đoàn cán bộ Tuyên giáo và Dân vận, Báo chí ‑ Xuất bản TP.HCM có dịp ghé thăm Cao Bằng. Nắng trưa trải xuống những dãy núi đá vôi, làm dòng Quây Sơn dưới thung lũng ánh lên sắc xanh thẫm. Đoàn nhanh chóng tiến về cột mốc 836 (2) đặt tại Thác Bản Giốc, ai nấy đều cố rút ngắn từng phút để kịp khoảnh khắc chào cờ giữa trưa biên giới.

Chiến sĩ bộ đội biên phòng Trạm kiểm soát biên phòng Thác Bản Giốc nâng lá cờ đỏ sao vàng tiến vào khu vực cột mốc 836 (2).

Không gian núi rừng dường như lắng lại khi thiếu tá Nguyễn Gia Luyện, Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng Thác Bản Giốc, hô vang khẩu lệnh chào cờ, kéo mọi ánh nhìn và nhịp tim hướng về lá cờ đỏ sao vàng. Khoảnh khắc thiêng liêng ấy khiến tất cả những người có mặt đều lặng im, cùng hòa vào buổi lễ chào cờ đặc biệt nơi đầu nguồn Tổ quốc.

Đoàn cán bộ Tuyên giáo và Dân vận, Báo chí ‑ Xuất bản TP.HCM chào cờ bên cột mốc 836 (2).

Nhìn lá cờ đỏ sao vàng rực trong nắng trưa, phóng viên Tiểu Tân (Báo Sài Gòn Giải Phóng) không giấu được cảm xúc tự hào: "Trước đây, tôi đã từng có những trải nghiệm vô cùng đặc biệt khi hát Quốc ca giữa những vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc, như đảo Trường Sa Lớn, đảo Sinh Tồn, hay trên nhà giàn DK1. Trong chuyến hành trình "Hướng về cội nguồn cách mạng", tôi một lần nữa được đứng hát giữa phên dậu Tổ quốc – tại cột mốc số 836 (2), biên giới Việt Nam - Trung Quốc, ngay cạnh Thác Bản Giốc. Những cảm xúc tự hào, mãnh liệt nhưng sâu lắng cứ trào dâng.

Ngước lên cao, lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong nắng gió biên thùy. Trong từng câu hát, tôi và các thành viên đoàn cảm nhận được sức kiên cường của dân tộc, lòng biết ơn sâu sắc với những hy sinh của các anh hùng dân tộc qua các thời kỳ. Bao thế hệ đi trước đã bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng, và hôm nay, thế hệ tiếp theo vẫn đang nỗ lực gìn giữ nền hòa bình, độc lập và tự do".

Thiếu tá Nguyễn Gia Luyện, Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng Thác Bản Giốc, giới thiệu với đoàn về cột mốc đặc biệt 836 (2).

Theo Thiếu tá Nguyễn Gia Luyện, cột mốc 836 (2) được cắm bên bờ sông Quây Sơn, phía Việt Nam có hình chóp nhọn, tượng trưng cho mái nhà chung của 54 dân tộc anh em.

Cột mốc 836 (2) là một trong cặp mốc đôi cùng số, đặt trên đất Việt Nam, đối diện qua đường biên giới là cột mốc 836 (1) do Trung Quốc cắm. Hai mặt cột mốc 836 (2) đều khắc chữ Việt Nam. Con số 2001 trên mốc không phải năm đặt cột, mà đánh dấu sự kiện Việt Nam và Trung Quốc phân giới, cắm mốc lại trên toàn bộ biên giới đất liền; thực tế, cột mốc 836 được cắm vào ngày 14-1-2009.

Dòng Thác Bản Giốc chính là ranh giới tự nhiên, lấy trung điểm của thác làm đường biên giới giữa hai nước. Theo Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch Thác Bản Giốc, người dân hai bên được phép tham quan trên dòng thác, nhưng không được phép lên bờ để đảm bảo an toàn và tuân thủ quy định biên giới.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm sau lễ chào cờ đặc biệt.

Sau những ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 10 và 11, Thác Bản Giốc dần khôi phục lại vẻ đẹp hùng vĩ vốn có. Dòng nước trở lại ào ạt, lao qua các tầng đá vôi, tạo thành những màn sương trắng mờ ảo, lung linh dưới ánh nắng. Nhìn từ xa, thác như dải lụa trắng bung tỏa giữa núi rừng, minh chứng cho sức sống bền bỉ và vẻ đẹp trường tồn của thiên nhiên nơi biên cương.

Nằm trên dòng Quây Sơn hiền hòa, Thác Bản Giốc là một trong những thác nước tự nhiên lớn và đẹp nhất Đông Nam Á.

Thành viên đoàn chụp ảnh lưu niệm bên thác.

Vào thời điểm này, Thác Bản Giốc đón đông du khách đến tham quan, trải nghiệm và lưu lại những khoảnh khắc bên dòng thác hùng vĩ.

Thác Bản Giốc không chỉ thu hút du khách bởi quy mô và vị trí đặc biệt trên biên giới Việt - Trung, mà còn nhờ vẻ trong lành, yên bình hiếm nơi nào có được.

Tháng 11 là thời điểm lý tưởng để ngắm thác: nước xanh ngọc, trời trong, thời tiết mát mẻ, thuận lợi cho tham quan và chụp ảnh.