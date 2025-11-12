Hành trình 'Hướng về cội nguồn Cách mạng' tại Thái Nguyên, Tuyên Quang của người làm báo TP.HCM 12/11/2025 21:21

(PLO)- Hành trình “Hướng về cội nguồn Cách mạng” đưa đoàn cán bộ tuyên giáo, dân vận và báo chí TP.HCM đến thăm các "địa chỉ đỏ" tại tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang.

Ngày 12-11, trong khuôn khổ hành trình về nguồn “Hướng về cội nguồn Cách mạng” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức, đoàn cán bộ tuyên giáo, dân vận, báo chí, xuất bản TP.HCM đã đến dâng hương, tham quan nhiều di tích lịch sử cách mạng tại hai tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang.

Tại Di tích lịch sử quốc gia – địa điểm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên), đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà báo cách mạng đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn đến tham quan tại Di tích lịch sử quốc gia – địa điểm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: QUỲNH ANH

Đây chính là nơi ghi dấu sự ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam năm 1950 – một cột mốc lịch sử quan trọng, khẳng định bản lĩnh, trách nhiệm và lòng yêu nước của những người làm báo cách mạng trong kháng chiến. Trong điều kiện gian khổ của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, thế hệ nhà báo tiên phong đã khẳng định vai trò của báo chí cách mạng – là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, là tiếng nói của dân tộc và nhân dân.

Phát biểu tại lễ dâng hương, ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, bày tỏ niềm vui khi cùng hơn 100 đại biểu là lãnh đạo, nhà báo tiêu biểu của các cơ quan báo chí, xuất bản TP.HCM về thăm Khu di tích lịch sử quốc gia, nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm tại "địa chỉ đỏ" của báo chí cách mạng. Ảnh: QUỲNH ANH

Ông cho rằng đây không chỉ là “địa chỉ đỏ” của báo chí cách mạng mà còn là cái nôi thiêng liêng ghi dấu sự trưởng thành, lớn mạnh của đội ngũ người làm báo Việt Nam suốt 75 năm qua.

“Hành trình ‘Về nguồn’ năm 2025 là dịp để những người làm báo TP.HCM tưởng nhớ, tri ân thế hệ đi trước và trở về với cội nguồn nghề nghiệp, từ đó bồi đắp thêm niềm tự hào và trách nhiệm của người làm báo hôm nay” - ông nói.

Chị Nguyễn Nguyệt Nhi, phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: QUỲNH ANH

Chị Nguyễn Nguyệt Nhi, phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM, không khỏi xúc động khi lần đầu tiên được đặt chân đến Chiến khu Việt Bắc – nơi cách đây 75 năm ra đời Hội Nhà báo Việt Nam. Với chị, đây không chỉ là một “địa chỉ đỏ” của lịch sử báo chí cách mạng mà còn là cái nôi thiêng liêng khởi nguồn cho sứ mệnh của những người cầm bút Việt Nam.

Theo chị Nhi, người làm báo hôm nay tuy không còn phải tác nghiệp giữa khói lửa chiến tranh nhưng đang đối diện với những “mặt trận” mới – mặt trận của thông tin, của niềm tin và của lý tưởng.

“Trở lại nguồn cội của cách mạng hôm nay, tôi thấy mình được tiếp thêm sức mạnh - sức mạnh để giữ ngòi bút luôn trong sáng, để viết vì con người và vì Tổ quốc” - chị Nhi bày tỏ.

Phóng viên, biên tập viên Báo Pháp Luật TP.HCM tại Di tích lịch sử quốc gia – địa điểm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: QUỲNH ANH

Tiếp đó, đoàn đến viếng tại Khu di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu Định Hóa, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ từng ở và làm việc, chỉ đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1946 - 1954.

Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh đèo De (xã Phú Đình), các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Người trong không khí trang nghiêm, xúc động.

Đoàn đến thăm Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh đèo De. Ảnh: QUỲNH ANH

Ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam, bắt đầu buổi lễ dâng hương. Ảnh: QUỲNH ANH

Đoàn đại biểu dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm. Ảnh: QUỲNH ANH

Ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và dân vận Thành ủy TP.HCM, viết cảm tưởng tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh đèo De. Ảnh: QUỲNH ANH

Trong hành trình, đoàn cũng đến dâng hương tại đồi Pụ Đồn, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì lễ phong quân hàm Đại tướng, Tổng Tư lệnh Quân đội Quốc gia và Dân quân tự vệ cho đồng chí Võ Nguyên Giáp, đồng thời công bố phong quân hàm Trung tướng, Thiếu tướng cho các cán bộ lãnh đạo quân đội. Đây là sự kiện lịch sử thể hiện bước trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Rời Thái Nguyên, đoàn tiếp tục hành trình đến Tuyên Quang, thăm di tích hầm an toàn của Trung ương Đảng và Chính phủ trong giai đoạn 1953 - 1954. Đây là nơi ghi dấu những quyết sách chiến lược của cách mạng Việt Nam trước thắng lợi Điện Biên Phủ.

Đoàn đại biểu dâng hương tại Đình Tân Trào. Ảnh: QUỲNH ANH

Đoàn đã dừng chân tại Đình Tân Trào, nơi diễn ra Quốc dân Đại hội ngày 16 và 17-8-1945, thông qua chủ trương tổng khởi nghĩa, 10 chính sách lớn của Việt Minh và bầu ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam (Chính phủ lâm thời) do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu.

Đoàn công tác dâng hương tại Di tích quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng (tỉnh Thái Nguyên). Ảnh: QUỲNH ANH

Kết thúc hành trình trong ngày, đoàn đến thăm Di tích quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng (Thái Nguyên) – cơ sở đào tạo báo chí đầu tiên và duy nhất của nền báo chí cách mạng Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Ngôi trường này đã đào tạo nên đội ngũ người làm báo đầu tiên của cách mạng, trở thành “địa chỉ đỏ” để các thế hệ người làm báo hôm nay và mai sau tiếp nối truyền thống, gìn giữ niềm tự hào nghề nghiệp.