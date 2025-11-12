Đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo, dân vận, báo chí, xuất bản TP.HCM trao quà tại Thái Nguyên 12/11/2025 10:03

(PLO)- Trong hành trình về nguồn “Hướng về cội nguồn Cách mạng”, đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo, dân vận, báo chí và xuất bản TP.HCM đã đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ khó khăn tại xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên.

Sáng 12-11, đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo, dân vận, báo chí và xuất bản TP.HCM đã đến thăm, trao quà hỗ trợ cho các gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên. Tham dự chương trình có ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Hoạt động nằm trong hành trình “Hướng về cội nguồn Cách mạng” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức, diễn ra từ ngày 11 đến 15-11, với các điểm đến gắn liền với lịch sử cách mạng của dân tộc.

Ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, phát biểu tại chương trình. Ảnh: NGUYỆT NHI

Phát biểu tại buổi trao quà, ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các gia đình chính sách, những người đã cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ông cho biết những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm chân thành, là tấm lòng của cán bộ, công chức, viên chức TP.HCM hướng về vùng căn cứ cách mạng, nơi ghi dấu những trang sử hào hùng của dân tộc.

Ông Phong đồng thời cảm ơn Đảng ủy, chính quyền xã Phú Đình và Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Thái Nguyên đã tạo điều kiện, phối hợp hỗ trợ để đoàn TP.HCM thực hiện tốt chương trình về nguồn trên địa bàn.

Ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam, trao quà cho người dân. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bà Đào Thị Thanh Tuyền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Đình, bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn đoàn cán bộ TP.HCM đã quan tâm, dành tình cảm hướng về địa phương, góp phần động viên các gia đình chính sách, hộ khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Tại chương trình, đoàn đã trao 31 suất quà đến 31 gia đình chính sách và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phú Đình, góp phần động viên, chia sẻ cùng người dân địa phương vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, trao quà cho người dân. Ảnh: NGUYỆT NHI

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, trao quà cho người dân. Ảnh: NGUYỆT NHI

Tại tỉnh Thái Nguyên, đoàn sẽ thăm Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh đèo De; khu di tích An toàn khu Định Hoá - đây là nơi làm việc của Bác Hồ và nhiều lãnh đạo cao cấp trong những năm 1947 - 1954 và được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1981.

Đoàn cũng đến thăm Khu Di tích lịch sử quốc gia nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam. Đây cũng là nơi thành lập Tòa soạn Báo Cứu Quốc; nơi thành lập ngành Nhiếp ảnh, Điện ảnh Việt Nam; là nơi đóng quân của Nhà xuất bản Sự Thật và Đài Tiếng nói Việt Nam; chứng kiến sự ra đời Báo Quân đội nhân dân.