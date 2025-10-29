HTV ra mắt chương trình tôn vinh những con người bình thường quanh ta 29/10/2025 17:02

(PLO)- Nhân vật của “Người chung quanh ta” - chương trình mới của HTV là những con người lao động thầm lặng, sống bằng nghị lực và lòng tử tế giữa đời thường.

Chiều ngày 29-10, Đài Phát thanh - Truyền hình TP.HCM (HTV) ra mắt chương trình truyền hình mới mang tên “Người chung quanh ta”.

Khác với các chương trình giải trí quen thuộc, "Người chung quanh ta" chọn lối đi riêng kể lại những câu chuyện giản dị mà lay động lòng người.

Nhân vật trung tâm là những con người bình thường trong xã hội: tài xế xe ôm công nghệ, công nhân nhà máy, giáo viên vùng sâu, bác sĩ tuyến đầu, người bán hàng rong, tình nguyện viên… Họ là những người ngày ngày âm thầm cống hiến, vượt qua nghịch cảnh để giữ gìn những giá trị tử tế trong đời sống.

Ban tổ chức chương trình "Người chung quanh ta" tại buổi lễ ra mắt.

Theo BTC, mỗi tập chương trình là một hành trình cảm xúc - nơi khán giả được gặp gỡ, lắng nghe và học hỏi từ những người xung quanh mình.

Với phương châm “Mỗi cuộc đời - một bài học cho ta”, chương trình hướng đến việc tôn vinh nghị lực sống, khơi dậy tinh thần nhân ái và lan tỏa năng lượng tích cực. Thay vì tìm kiếm sự hào nhoáng, ê-kíp tập trung khai thác chiều sâu cảm xúc, câu chuyện thật, người thật - như một lát cắt của xã hội đương đại.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, ông Cao Anh Minh, Tổng giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) cho biết: “Người chung quanh ta" là chương trình truyền hình xã hội đầu tiên mà chúng giới thiệu đến công chúng sau khi hợp nhất thành ngôi nhà chung Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM. Chương trình được ấp ủ trong hai năm, là sản phẩm mang nhiều tâm huyết của đội ngũ làm truyền hình, hướng đến những câu chuyện rất đỗi bình thường quanh ta, những con người mà đôi khi chúng ta vô tình bỏ qua.

"Mỗi người đều là một số phận, góp phần giúp xã hội vận hành, phát triển và trở nên tốt đẹp hơn. Chương trình chọn cách thể hiện gần gũi, giản dị, để khán giả thấy được những người bình thường quanh mình đã và đang sống, làm việc, phấn đấu.

Chúng tôi hy vọng khán giả sẽ đồng cảm, sẻ chia với những con người thầm lặng đứng sau ánh hào quang của xã hội - những người xứng đáng được quan tâm và trân trọng" - ông Minh nói thêm.

Đặc biệt, chương trình có sự cố vấn nội dung của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong vai trò là người dẫn chương trình, đồng hành cùng ê-kíp để việc kể lại những câu chuyện đời thường bằng âm nhạc và cảm xúc chân thành.

Anh cho biết, ban đầu khi nhận lời mời làm người dẫn chương trình "Người chung quanh ta", bản thân khá bất ngờ và có chút lo lắng vì chưa quen với vai trò mới này, sợ mình chưa đủ khả năng ứng biến hay đáp ứng các tiêu chuẩn cơ bản của người dẫn chương trình.

"Khi đọc kịch bản, tôi nhận ra đây là chương trình rất gần gũi và nhân văn, đúng với tinh thần mà tôi luôn theo đuổi trong âm nhạc. Đến nay, chúng tôi đã quay được 10 số, mỗi nhân vật đều mang đến cho tôi nguồn cảm hứng và năng lượng tích cực. Tôi hy vọng khán giả sẽ yêu thương, ủng hộ và góp ý để chương trình ngày càng lan tỏa được nhiều điều tốt đẹp hơn.

Chương trình “Người chung quanh ta” gồm 52 tập, được phát sóng định kỳ vào 20 giờ 45 thứ ba hàng tuần trên HTV7 (phát lại 17 giờ thứ Bảy). Chương trình được phối hợp sản xuất cùng Công ty Cổ phần Truyền thông PSC (PSC Media), với sự đồng hành của THACO – Tập đoàn Trường Hải.