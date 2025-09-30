Tổng Giám đốc HTV làm Tổng Giám đốc Đài phát thanh và Truyền hình TP.HCM 30/09/2025 15:49

(PLO)- Ông Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM, được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM.

Chiều 30-9, UBND TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ.

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc và các Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường, Trần Thị Diệu Thúy, Bùi Xuân Cường.

Tại buổi lễ, UBND TP.HCM trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ, kiện toàn lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM sau khi sắp xếp từ Đài Truyền hình TP.HCM, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Lãnh đạo TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

Theo đó, ông Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM, làm Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM.

5 Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM gồm: Ông Thái Thành Chung, bà Diệp Bửu Chi, ông Nguyễn Quốc Bình, ông Nguyễn Thanh Quang và ông Trương Thanh Phong.

Đây là các Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ).

Ông Cao Anh Minh, 57 tuổi, quê Tây Ninh. Ông là Thạc sĩ Quản lý Khoa học và Công nghệ, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Kỹ sư Thông tin Vô tuyến Truyền thanh và Truyền hình, Cử nhân Báo chí.

Ông Cao Anh Minh công tác tại Đài Truyền hình TP.HCM từ năm 1993, trải qua nhiều vị trí, chức vụ như: Kỹ sư Trung tâm sản xuất chương trình, Trưởng Ban Quản lý kỹ thuật, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP từ tháng 12-2022.

Ông là đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021.