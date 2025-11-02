Chùm ảnh: Hiện trạng nút giao ở cửa ngõ phía Nam TP.HCM sắp xây cầu vượt

Vừa qua, Chủ tịch UBND TP.HCM ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thi tuyển Phương án kiến trúc hạng mục xây dựng hoàn chỉnh nút giao Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng) và nút giao Nguyễn Hữu Thọ với cao tốc Bến Lức – Long Thành (xã Hiệp Phước) tại khu vực cửa ngõ phía Nam thành phố.
Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 2.400 tỉ (sử dụng vốn ngân sách TP.HCM). Đây là hai công trình then chốt trong dự án thành phần 1, nâng cấp đường trục Bắc - Nam (đường Nguyễn Hữu Thọ, từ Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành).
Xây cầu vượt tại nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ
Sau khi 2 hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ đưa vào sử dụng (tháng 10-2024), tình hình giao thông trên tuyến Nguyễn Văn Linh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên tình trạng ùn ứ giao thông, đặc biệt là trong các khung giờ cao điểm vẫn thường xuyên diễn ra.
Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục nghiên cứu phương án cải tạo kích thước hình học, điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ. Đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp đường trục Bắc - Nam (từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức Long Thành); trong đó có hạng mục cầu vượt tại nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông.
Hoàn chỉnh nút giao nút giao Nguyễn Hữu Thọ với cao tốc Bến Lức – Long Thành
TP.HCM đã bổ sung dự án nút giao Nguyễn Hữu Thọ với cao tốc Bến Lức - Long Thành vào dự án đường trục Bắc - Nam (dự kiến hoàn thành năm 2028).
Để hoàn chỉnh nút giao Nguyễn Hữu Thọ với cao tốc Bến Lức - Long Thành, công trình sẽ xây thêm các nhánh đường và cầu vượt giúp kết nối đường Nguyễn Hữu Thọ với cao tốc. Đồng thời tách làn xe hỗn hợp lưu thông từ khu công nghiệp Hiệp Phước đi đại lộ Nguyễn Văn Linh, giúp giảm xung đột giao thông.
Việc xây dựng nút giao thông này không chỉ kéo giảm tình trạng ùn ứ giao thông tồn tại, cải thiện hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội địa phương và các vùng lân cận. Công trình cùng được đánh giá là cấp bách, mang tính chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển toàn diện vùng phía Nam TP.HCM.