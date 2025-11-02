Chùm ảnh: Hiện trạng nút giao ở cửa ngõ phía Nam TP.HCM sắp xây cầu vượt 02/11/2025 13:00

(PLO) - Dự án xây dựng hoàn chỉnh hai nút giao Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Hữu Thọ với cao tốc Bến Lức – Long Thành (TP.HCM) có tổng vốn đầu tư khoảng 2.400 tỉ. Sau khi hoàn thành, các điểm sẽ kéo giảm tình trạng ùn ứ giao thông tồn tại nhiều năm qua tại cửa ngõ phía Nam thành phố.

Vừa qua, Chủ tịch UBND TP.HCM ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thi tuyển Phương án kiến trúc hạng mục xây dựng hoàn chỉnh nút giao Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng) và nút giao Nguyễn Hữu Thọ với cao tốc Bến Lức – Long Thành (xã Hiệp Phước) tại khu vực cửa ngõ phía Nam thành phố.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 2.400 tỉ (sử dụng vốn ngân sách TP.HCM). Đây là hai công trình then chốt trong dự án thành phần 1, nâng cấp đường trục Bắc - Nam (đường Nguyễn Hữu Thọ, từ Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành).

Xây cầu vượt tại nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ

Sau khi 2 hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ đưa vào sử dụng (tháng 10-2024), tình hình giao thông trên tuyến Nguyễn Văn Linh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên tình trạng ùn ứ giao thông, đặc biệt là trong các khung giờ cao điểm vẫn thường xuyên diễn ra.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục nghiên cứu phương án cải tạo kích thước hình học, điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ. Đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp đường trục Bắc - Nam (từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức Long Thành); trong đó có hạng mục cầu vượt tại nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông.

Nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ được xem là một trong những địa điểm thường xuyên ùn ứ giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Nam TP.HCM.

Dự án xây dựng hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh ﻿- Nguyễn Hữu Thọ có tổng vốn đầu tư 830 tỷ đồng, xây dựng mới 2 hầm chui trên đường Nguyễn Văn Linh với tổng chiều dài mỗi hầm khoảng 456m, mặt cắt ngang bảo đảm 3 làn xe container lưu thông (đã đưa vào khai thác từ tháng 10-2024).

Thực tế giao thông tại nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ phức tạp nên việc phân luồng, điều chỉnh đèn tín hiệu còn gặp nhiều khó khăn.

Các phương tiện tham gia giao thông trên trục đường Nguyễn Văn Linh hướng về Quốc lộ 1A gần như kẹt cứng vào giờ cao điểm mỗi khi đi qua nút thắt này.

Trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh, hướng về khu công nghiệp Hiệp Phước, các phương tiện phải xếp hàng dài chờ tín hiệu đèn.

﻿ ﻿ ﻿﻿ ﻿ Mặt đường nhỏ, lượng người tham gia giao thông lớn khiến trục đường Nguyễn Hữu Thọ thường xuyên quá tải. Hình ảnh nhiều xe máy leo lề, luồn lách để thoát khỏi nút giao diễn ra hàng ngày.

Trục đường Nguyễn Hữu Thọ là tuyến đường huyết mạch nối trung tâm thành phố đến các cảng biển khu công nghiệp Hiệp Phước và cao tốc Bến Lức - Long Thành.

﻿ Lực lượng cảnh sát giao thông phải liên tục túc trực phối hợp cùng các lực lượng địa phương điều phối đèn tín hiệu, hỗ trợ phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển qua nút giao.

Hoàn chỉnh nút giao nút giao Nguyễn Hữu Thọ với cao tốc Bến Lức – Long Thành

TP.HCM đã bổ sung dự án nút giao Nguyễn Hữu Thọ với cao tốc Bến Lức - Long Thành vào dự án đường trục Bắc - Nam (dự kiến hoàn thành năm 2028).

Để hoàn chỉnh nút giao Nguyễn Hữu Thọ với cao tốc Bến Lức - Long Thành, công trình sẽ xây thêm các nhánh đường và cầu vượt giúp kết nối đường Nguyễn Hữu Thọ với cao tốc. Đồng thời tách làn xe hỗn hợp lưu thông từ khu công nghiệp Hiệp Phước đi đại lộ Nguyễn Văn Linh, giúp giảm xung đột giao thông.

Toàn cảnh nút giao đường Nguyễn Hữu Thọ với cao tốc Bến Lức - Long Thành nhìn từ trên cao.

Trong ảnh: Cầu Bình Khánh nối xã Hiệp Phước (huyện Nhà Bè cũ) với xã Bình Khánh (huyện Cần Giờ cũ), đây cũng là tuyến đường trên cao của cao tốc Bến Lức - Long Thành đi qua.

Trục đường Nguyễn Hữu Thọ hướng về khu công nghiệp Hiệp Phước.

Việc xây dựng nút giao thông này không chỉ kéo giảm tình trạng ùn ứ giao thông tồn tại, cải thiện hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội địa phương và các vùng lân cận. Công trình cùng được đánh giá là cấp bách, mang tính chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển toàn diện vùng phía Nam TP.HCM.