Đã dặm vá ổ gà tại hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ 17/09/2025 15:51

(PLO)- Một số ổ gà trong hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ đã được chủ đầu tư, nhà thầu dặm vá.

Vừa qua, trong hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ xuất hiện một số ổ gà, đường xuống cấp, với nhiều điểm sụt lún, bong tróc.

Trong đó, nhánh hầm hướng từ huyện Bình Chánh cũ về khu chế xuất Tân Thuận có hàng chục ổ gà nằm rải rác, có những điểm sụt lún sâu tới 30cm, chiếm trọn một làn xe.

Chủ đầu tư đã tiến hành dặm vá vá ổ gà tại hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ. Ảnh: ĐT

Ở chiều ngược lại, mặt đường cũng bị trồi nhựa tạo gợn sóng dài hơn 100m, khiến phương tiện di chuyển bị dằn xóc, mất an toàn.

Ngay trong đêm 16-9 và 17-9, chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) và nhà thầu đã tiến hành dặm vá một số điểm trong hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ.

Theo Ban Giao thông, nhánh hầm chui hướng từ khu chế xuất Tân Thuận về Bình Chánh đã bảo trì 2 điểm, đảm bảo cho các phương tiện đi lại.

Một số ổ gà đã được khắc phục. Ảnh: ĐT

Ở chiều ngược lại, Ban Giao thông cũng đã duy tu một số vị trí có dấu hiệu xuống cấp.

Đối với đoạn đường Nguyễn Văn Linh nối vào hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ hiện nay do Công ty Phú Mỹ Hưng quản lý, nhà thầu hiện đang tạm nhận bàn giao để phân luồng giao thông trong quá trình thi công hầm. Theo đó, hiện có một số ổ gà nên hai bên đang ký thương thảo hợp đồng để sửa chữa trong tháng 9 này.

Ban Giao thông cho biết: Trước mắt nhà thầu sẽ tiến hành sửa chữa, đảm bảo giao thông khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh trước ngày 26-9.

Nhà thầu sẽ nhanh chóng khắc phục các bất cập trước ngày 26-9. Ảnh: ĐT