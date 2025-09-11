TP.HCM: Nhiều ô tô leo dải phân cách trên đường Nguyễn Văn Linh để né kẹt xe 11/09/2025 16:37

(PLO)- Những ngày qua liên tiếp nhiều trường hợp tài xế cho ô tô leo dải phân cách trên đường Nguyễn Văn Linh (TP.HCM) để né kẹt xe, hành vi này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Ngày 11-9, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một ô tô vi phạm quy định giao thông khi cố gắng vượt dải phân cách cố định giữa làn ô tô và làn hỗn hợp trên đường Nguyễn Văn Linh ở TP.HCM.

Nhiều trường hợp ô tô leo dải phân cách trên đường Nguyễn Văn Linh để né kẹt xe.

Theo anh NKT, người chia sẻ clip, sự việc xảy ra lúc 13 giờ ngày 8-9, đoạn qua xã Bình Hưng, hướng từ Nguyễn Hữu Thọ ra Quốc lộ 1. Khi dòng xe đang ùn ứ, tài xế ô tô bất ngờ đánh lái, cho xe leo lên dải phân cách bê tông để chuyển làn.

Nhiều phương tiện phải thắng gấp khi chứng kiến ô tô băng qua dải phân cách trên đường Nguyễn Văn Linh. Ảnh: Cắt từ clip

Hành vi bất ngờ khiến nhiều phương tiện đi cùng chiều phải thắng gấp, một số người điều khiển xe máy trong làn hỗn hợp giật mình né tránh, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Trước đó, ngày 9-9, mạng xã hội cũng xuất hiện clip tương tự ghi lại cảnh một ô tô leo dải phân cách cứng tại cùng tuyến đường này.

Để né tránh kẹt xe trên đường Nguyễn Văn Linh, tài xế ô tô đã leo lên dải phân cách có hàng cây để chuyển làn.

Theo người dân địa phương, "đường mòn" trên dải phân cách đã xuất hiện từ lâu nhưng chưa được khắc phục triệt để. Nhiều tài xế lợi dụng điểm yếu này để chuyển làn khi kẹt xe, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Tiếp nhận phản ánh, Trạm CSGT Đa Phước, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết đã nắm được vụ việc và đang xác minh các trường hợp vi phạm trên, đồng thời mời tài xế liên quan đến làm việc.