TP.HCM: Va chạm liên hoàn trên cầu Phú Hữu, giao thông ùn ứ 09/09/2025 20:20

(PLO) - Vụ tai nạn liên hoàn giữa xe container và ba ô tô khác xảy ra trên cầu Phú Hữu, TP.HCM khiến giao thông qua khu vực ùn ứ, nhiều phương tiện hư hỏng.

Chiều 9-9, Đội CSGT Cát Lái, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan điều tiết giao thông, xử lý hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Hữu, phường Long Trường, TP.HCM.

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, xe container lưu thông trên đường Võ Chí Công hướng từ cầu Phú Mỹ đi Khu Công nghệ cao TP.HCM. Khi đang qua cầu Phú Hữu, phương tiện này bất ngờ va chạm với ô tô khách 16 chỗ.

Cú tông mạnh khiến xe khách lao về phía trước, tiếp tục va chạm liên tiếp với hai ô tô con chạy cùng chiều. Vụ việc khiến các phương tiện hư hỏng, chắn hết mặt cầu khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

Ảnh hưởng của vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ. CSGT nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, xử lý hiện trường.

Tại hiện trường, xe container và ô tô khách hư hỏng nặng, hai ô tô con bị móp méo. Thời điểm xảy ra tai nạn, trời đang có mưa, rất may vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Nhận tin báo, Đội CSGT Đội Cát Lái có mặt điều tiết giao thông, phối hợp các đơn vị liên quan xử lý vụ việc.